В Швеции назвали поддержку Украины первоочередной внешнеполитической задачей — Finance.ua

В Швеции назвали поддержку Украины первоочередной внешнеполитической задачей Сегодня 15:12

В Швеции назвали поддержку Украины первоочередной внешнеполитической задачей

Поддержка Украины является первоочередной внешнеполитической задачей правительства Швеции. Также Швеция будет поддерживать сотрудничество в области безопасности, гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Швеции Марии Мальмер Стенергард.

«Нынешняя внешнеполитическая декларация представлена ​​в сложное время с точки зрения политики безопасности. Мы — Швеция, ЕС и НАТО — находимся в долгосрочной и далеко идущей конфронтации с россией. россия будет продолжать представлять серьезную угрозу безопасности в Европе, независимо от результата войны в Украине. Наша задача неотвратима: мы должны противостоять способности россии нанести нам вред, не в последнюю очередь путем поддержки Украины», — заявила Стенергард.

В заявлении отмечается, что поддержка Украины является главной внешнеполитической задачей правительства. Швеция увеличивает свою поддержку Украины, а общая сумма поддержки с начала полномасштабного вторжения россии составляет около 70 миллиардов шведских крон.

«Для Швеции поддержка Украины — это не только моральная обязанность, но и инвестиция в безопасность, независимость и свободу Европы и нашу собственную», — сказала Стенергард.

Она также подчеркнула, что Швеция продолжит развивать безопасность вместе с другими, особенно членами ЕС и НАТО.

Помощь Украине от Швеции

В конце января стало известно, что Швеция передаст Украине самый большой пакет военной помощи. Его стоимость составляет 13,5 млрд шведских крон (около 1,25 млрд долларов).

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