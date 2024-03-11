Сколько IT-ФЛП в Украине — исследование DOU
По состоянию на 24 февраля 2024 года в Украине было 275 279 активных ФЛП, зарегистрированных по кодам деятельности, связанным с ІТ. За прошлый год зарегистрировалось вдвое меньше новых ІТ-ФЛП. Также айтишники закрывали свои ФЛП в пять раз чаще.
Об этом свидетельствуют результаты исследования DOU.
Общее количество ІТ-ФЛП
За год количество активных ІТ-ФОП выросло всего на 3580 человек, или на 1,3%. Это самый низкий показатель с 2016 года. Для сравнения: в течение 2022 года количество ІТ-ФЛП увеличилось почти на 32 тысячи, или на 13%.
С 24 февраля 2023 по 24 февраля 2024 было зарегистрировано 17 332 новых ФЛП в сфере ІТ, что почти вдвое меньше, чем за предыдущий аналогичный период (тогда было 34 302 новых регистрации).
Количество закрытых за это время ІТ-ФЛП, напротив, резко возросло и составило 13 752 (в 2022-м свои ФЛП закрыли лишь 2509 ІТ-специалистов).
ФЛП, работающие в ІТ-сфере, составляют около 14% всех украинских ФЛП, по данным Opendatabot, в феврале 2024 года в Украине было 1 986 117 активных ФЛП. В то же время доля ІТ среди открытых новых ФЛП за последний год ниже — всего 5%.
Популярность ІТ-КВЕДов
Чаще всего ІТ-ФЛП в качестве основного вида деятельности выбирают код «62.01 Компьютерное программирование» — за ним зарегистрировано почти 185 тысяч специалистов, или 67% активных ІТ-ФЛП. На втором месте остается код «62.02 Консультирование по вопросам информатизации» — за ним зарегистрировано 37 969 специалистов (14% всех активных ІТ-ФЛП).
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На третьем месте по-прежнему код «63.11 Обработка данных, размещение информации на вебузлах и связанная с ними деятельность».
Распределение ІТ-ФЛП по регионам
Больше всего активных ІТ-ФЛП зарегистрировано в Киеве и Киевской области (30%), Харьковской (12%), Львовской (11%) и Днепропетровской областях (8%).
Киев и Киевская область также лидируют по количеству новых регистраций — за год здесь появилось более 4000 новых ФЛП. Кроме Киева и области, больше всего новых ФЛП за последний год было зарегистрировано в Николаевской (1634 ФЛП), Львовской (1447), Одесской (1393) и Днепропетровской (1373) областях.
Количество активных ФЛП в Харьковской области уменьшилось почти на 1200 человек, или на 3%, за последний год прежде всего из-за большого количества закрытых ФЛП.
Еще в нескольких областях, кроме Харьковской, за последний год уменьшилось количество активных ФЛП. Преимущественно в регионах, близких к линии боевых действий: в Донецкой (-652 ФЛП), Запорожской (-563), Херсонской (-479) и Луганской (-340) областях.
На Львовщине количество активных ІТ-ФЛП почти не изменилось за год.
Доля женщин
Доля женщин среди активных ІТ-ФЛП за последний год выросла на 1.2 п.п., до 29%. С 24 февраля 2023 года по 24 февраля 2024 года женщины зарегистрировали 9147 новых ФЛП в сфере ІТ, а мужчины — 8185 ФЛП.
Львовская область продолжает удерживать лидерство по доле женщин, зарегистрированных как ІТ-ФЛП (34%).
Самым популярным видом деятельности у женщин, открывающих ФЛП в ІТ-сфере, является «62.01 Компьютерное программирование» — по этому коду зарегистрировано 57% всех активных ІТ-ФЛП, открытых женщинами.
20% женщин открыли свой ФЛП по направлению «63.11 Обработка данных, размещение информации на вебузлах и связанная с ними деятельность».
На третьем месте код «62.02 Консультирование по вопросам информатизации».
Количество закрытых ФЛП
Лидерами по количеству закрытых ФЛП с 24 февраля 2023 по 24 февраля 2024 стала Харьковская область (закрыто 1903 ФЛП), далее — Киев (1620 ФЛП). Несколько меньше во Львовской (1345 ФЛП) и Одесской (1249 ФЛП) областях.
Активнее закрывали ФЛП айтишники, выехавшие за границу. Среди читателей канала DOU в прошлом году закрыли свой ФЛП только 9% принявших участие в опросе, тогда как среди читателей канала DOU Polska — 26%.
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