Исторический рекорд: украинцы открыли наибольшее количество ФЛП на второй год войны — Finance.ua

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Исторический рекорд: украинцы открыли наибольшее количество ФЛП на второй год войны

Личные финансы
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Исторический рекорд: украинцы открыли наибольшее количество ФЛП на второй год войны
Исторический рекорд: украинцы открыли наибольшее количество ФЛП на второй год войны
За второй год полномасштабной войны украинцы открыли рекордное количество ФЛП за последнее десятилетие — почти 315 тысяч, а количество вновь созданных компаний приросло на 60% по сравнению с показателями в первый год большой войны. При этом больше всего ФЛП создали в бьюти индустрии: сфера парикмахерских и салонов красоты приросла в четыре раза. А среди компаний значительно выросло количество предприятий, занимающихся строительством.
Самыми важными цифрами о жизни бизнеса во второй год войны поделились в YouControl.Market.

Регистрации новосозданного бизнеса

На второй год большой войны (с 1 февраля 2023 года по 1 февраля 2024 года), по данным системы YouControl. Market, украинцы создали рекордное количество ФЛП за последнее десятилетие и установили абсолютный рекорд — 314 392. Этот показатель превзошел не только первый год военного положения, но и 2021 год, тогда украинцы зарегистрировали больше всего ФЛП за все годы независимости — 268 382.
Исторический рекорд: украинцы открыли наибольшее количество ФЛП на второй год войны
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Количество зарегистрированных юридических лиц и компаний во второй военный год существенно возросло по сравнению с прошлым годом. Пока показатель вновь созданных компаний не вышел на довоенный уровень, но динамика положительная, и прирост по отношению к прошлому году составляет около 60%. Всего за выбранный период в Украине было зарегистрировано более 27,3 тысячи новых компаний.

Топ-сферы новых бизнесов: парикмахеры потеснили айтишников

Больше всего новых ФЛП украинцы и украинки зарегистрировали для предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты — 19,4 тысячи.
Далее по количеству вновь созданных ФЛП следуют сферы:
  • Розничная торговля в неспециализированных магазинах — 18,1 тысячи
  • Розничная торговля через сеть Интернет — 17,9 тысячи
  • Компьютерное программирование — 17,5 тысячи.
Исторический рекорд: украинцы открыли наибольшее количество ФЛП на второй год войны
В первый год войны больше всего зарегистрированных ФЛП было среди ІТ, но на второй год действия военного положения доля таких ФЛП снизилась почти вдвое. Открывавшиеся в течение второго военного года компании чаще всего выбирали для работы направление неспециализированной оптовой торговли — 6,7% предприятий из всех вновь созданных.

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Также популярными среди компаний-новичков были предоставление в аренду недвижимого имущества (6,2%), строительство жилых и нежилых зданий (3,8%) и грузовой автомобильный транспорт (3,1%).
Исторический рекорд: украинцы открыли наибольшее количество ФЛП на второй год войны
Самые популярные регионы для открытия. Абсолютное лидерство по количеству новых бизнесов держит Киев: 9,8 тысячи (36%) компаний и 44,6 тысячи (14%) ФЛП.
Исторический рекорд: украинцы открыли наибольшее количество ФЛП на второй год войны
Особенно впечатляет ТОП-10 городов по количеству вновь созданных ФЛП. В лидерах: Днепр, Харьков, Одесса, Запорожье и Кривой Рог. Практически каждый из этих городов ежедневно страдает от террористических ударов российских ракет. Несмотря на все, украинские предприниматели продолжают проявлять устойчивость и активно развивают экономику страны.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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