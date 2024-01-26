Сколько ФЛП открыли украинцы в «Дії» в прошлом году — Finance.ua

Сколько ФЛП открыли украинцы в «Дії» в прошлом году Сегодня 12:43 — Личные финансы

Сколько ФЛП открыли украинцы в «Дії» в прошлом году

В 2023 году украинцы зарегистрировали более 229 тысяч новых ФЛП через приложение «Дія».

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Результаты 2023 года

«В прошлом году запустили первую полностью автоматическую услугу — регистрацию ФЛП на портале Дія, затем сделали процесс внесения изменений в информацию о ФЛП полностью автоматическим. За прошлый год украинцы открыли через Дію более 229 тысяч новых ФЛП. А это — самая быстрая в мире регистрация бизнеса», — сказано в сообщении.

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Также Федоров напомнил, что в 2020 году в Украине создали Дія.Бізнес, и с тех пор проект помогает предпринимателям создать собственное дело, развить его и масштабировать.

«От старта проекта уже более 40 тысяч человек получили консультацию через Дія.Бізнес, а на портале — 9 миллионов посетителей», — добавил он.

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В скором времени в «Дії» появится новая услуга для бизнеса — е-Підприємець. Сейчас она находится на бета-тестировании.

«В планах на 2024 год — создать стратегию развития малого и среднего бизнеса, обновить портал Дія.Бізнес и сосредоточиться на выдаче еще большего количества грантов в направлениях ветеранского бизнеса, женского предпринимательства, ВПЛ и т. д. », — подчеркнул Федоров.

Напомним, что для регистрации ФЛП через Дію понадобится квалифицированная электронная подпись. Далее нужно перейти на портал Дія и авторизоваться (зарегистрироваться) в кабинете гражданина. Затем — заполнить онлайн-форму, состоящую из семи шагов:

Шаг 1. Следует указать адрес своей регистрации, если он не подтянулся автоматически.

Шаг 2. Указать один или несколько КВЭДов. КВЭД или классификатор видов экономической деятельности.

Шаг 3. Необходимо указать, работали ли вы по Единому налогу в течение текущего года. Если да, то снова выбрать Единый налог для дальнейшей работы вы не сможете.

Шаг 4. Выбирать тип налогообложения.

Шаг 5. Следует указать место ведения хозяйственной деятельности.

Шаг 6. Указать контактные данные: номер или номер телефона, электронный адрес, адрес сайта (необязательно).

Шаг 7. Проверить заявление и подписать его КЭП.

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