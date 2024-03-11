Уклонение от налогов и обход мобилизации: Гетманцев о причинах роста количества ФЛП — Finance.ua

Уклонение от налогов и обход мобилизации: Гетманцев о причинах роста количества ФЛП Сегодня 12:41 — Казна и Политика

Уклонение от налогов и обход мобилизации: Гетманцев о причинах роста количества ФЛП

Увеличение количества физлиц-предпринимателей, которое наблюдается в Украине, в значительной степени связано с уклонением от налогообложения и попытками обойти мобилизацию.

Об этом заявил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью «Укринформу»

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«Мне как провластному политику легче было бы сказать, что экономика восстанавливается: смотрите, мол, какой рост… Экономика действительно восстанавливается, но, к сожалению, не такими темпами, как растет количество ФЛП», — сказал депутат.

Гетманцев рассказал, что провел на своем телеграм-канале опрос, мнения участников которого разделились: половина респондентов считает, что речь идет об адаптации экономики, другая половина — что это построение схем по уклонению от налогообложения.

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«Я, к сожалению, вынужден согласиться с последними. Потому что надлежащих предпосылок для существенного роста экономики нет. И увеличение количества ФЛП в значительной степени связано с оптимизацией налогов и попыткой обойти определенные мобилизационные процедуры — постановку на учет в ТЦК во время найма», — отметил он.

Напомним, по информации платформы для работы с открытыми данными «Опендатабот», в 2023 году в Украине открылось более 300 тысяч новых ФЛП, что на 7% превысило показатели довоенного 2021 года.

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УНІАН По материалам:

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