Уклонение от налогов и обход мобилизации: Гетманцев о причинах роста количества ФЛП — Finance.ua
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Уклонение от налогов и обход мобилизации: Гетманцев о причинах роста количества ФЛП

Казна и Политика
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Уклонение от налогов и обход мобилизации: Гетманцев о причинах роста количества ФЛП
Уклонение от налогов и обход мобилизации: Гетманцев о причинах роста количества ФЛП
Увеличение количества физлиц-предпринимателей, которое наблюдается в Украине, в значительной степени связано с уклонением от налогообложения и попытками обойти мобилизацию.
Об этом заявил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью «Укринформу».
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«Мне как провластному политику легче было бы сказать, что экономика восстанавливается: смотрите, мол, какой рост… Экономика действительно восстанавливается, но, к сожалению, не такими темпами, как растет количество ФЛП», — сказал депутат.
Гетманцев рассказал, что провел на своем телеграм-канале опрос, мнения участников которого разделились: половина респондентов считает, что речь идет об адаптации экономики, другая половина — что это построение схем по уклонению от налогообложения.
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«Я, к сожалению, вынужден согласиться с последними. Потому что надлежащих предпосылок для существенного роста экономики нет. И увеличение количества ФЛП в значительной степени связано с оптимизацией налогов и попыткой обойти определенные мобилизационные процедуры — постановку на учет в ТЦК во время найма», — отметил он.
Напомним, по информации платформы для работы с открытыми данными «Опендатабот», в 2023 году в Украине открылось более 300 тысяч новых ФЛП, что на 7% превысило показатели довоенного 2021 года.
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По материалам:
УНІАН
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