Насколько легко сегодня стать ФЛП — Finance.ua

Насколько легко сегодня стать ФЛП Сегодня 19:02 — Казна и Политика

Насколько легко сегодня стать ФЛП

Зарегистрироваться предпринимателем в Украине легко, а вот сняться с учета сложнее и дороже.

Об этом заявила глава Всеукраинского объединения предпринимателей «Фортеця», народный депутат 7 и 8 созывов Верховной Рады Оксана Продан в эфире Украинского радио.

«Зарегистрироваться предпринимателем сейчас очень просто, от слова „вообще“. И через „Дію“ , и через Электронный кабинет налогоплательщика, который может быть открыт на сайте налоговой кем угодно. Не надо быть предпринимателем. Ты можешь открыть свой кабинет налогоплательщика и уже через него становиться предпринимателем», — заявила Продан.

Есть два момента, на которые она советовала бы обратить внимание:

Если вы хотите быть на упрощенной системе, то об этом обязательно нужно указать сразу. Если это сразу при регистрации не указать, то автоматически будете на общей системе. Поэтому очень важно при регистрации указать об упрощенной системе и выбрать группу. С момента регистрации вы обязаны платить единый социальный взнос (ЕСВ). Независимо от того, работаешь ли ты, или не работаешь, доходы получаешь, не получаешь — ЕСВ предприниматель должен платить с момента регистрации.

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«Что касается вообще предпринимательской деятельности, то сегодня регистрироваться очень легко, но потом сниматься с регистрации и отвечать за все те вещи, которые делаешь, гораздо сложнее и дороже. Это тоже надо помнить. Поэтому сначала нужно просчитывать все свои будущие шаги, а затем все-таки идти зарегистрироваться, не наоборот», — добавила она.

Открытие ФЛП и мобилизация

«Когда мы говорим о законодательстве о мобилизации, то работодатели, во-первых, должны у себя на работе всех военнообязанных учитывать, проверять наличие у них документов и предоставлять соответствующие данные в военкоматы. Поэтому, конечно, люди, которые не хотят попасть под мобилизацию, ищут какие-то решения. Но, на самом деле, я не думаю, что это массово. Потому что регистрация в налоговой предусматривает и предоставление адреса, и место ведения предпринимательской деятельности. Это все равно легальное дело. Поэтому я думаю, что люди, которые уклоняются от мобилизации, увольняются и работают „в темную“, получают зарплату в конвертах и ​​все», — прокомментировала Продан.

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Напомним, по данным YouControl, за второй год полномасштабной войны украинцы открыли рекордное количество ФЛП за последнее десятилетие — почти 315 тысяч, а количество вновь созданных компаний приросло на 60% по сравнению с показателями в первый год великой войны.

При этом больше всего ФЛП создали в бьюти-индустрии: сфера парикмахерских и салонов красоты приросла в четыре раза. А среди компаний значительно выросло количество предприятий, занимающихся строительством.

Українське радіо По материалам:

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