Какие штрафные санкции для ФЛП в 2024 году (размеры штрафов, видео) — Finance.ua

Какие штрафные санкции для ФЛП в 2024 году (размеры штрафов, видео) Сегодня 21:03 — Личные финансы

Какие штрафные санкции для ФЛП в 2024 году (размеры штрафов, видео)

За второй год полномасштабной войны украинцы открыли рекордное количество ФЛП за последнее десятилетие — почти 315 тысяч.

Число вновь созданных компаний приросло на 60% по сравнению с показателями в первый год войны.

Какие штрафные санкции могут быть применены к ФЛП в 2024 году, рассказал в видео налоговый консультант Михаил Смокович.

Все случаи предусмотрены Налоговым кодексом Украины и включают в себя несвоевременную уплату средств, доходы по незарегистрированным КВЭД, превышение годового лимита, неправильную деятельность на определенной группе единого налога, отсутствие отчетности и другие нарушения.

Нарушения, которые могут привести к финансовым потерям:

Несвоевременно поданная отчетность — штраф 340 грн. Несвоевременная уплата единого налога — 50% для ФЛП 1 и 2 группы, 5% или 10% для предпринимателей 3 группы. Неприменение регистратора расчетных операций — 100% стоимости проданных товаров за первое нарушение, 150% - за каждое последующее нарушение. Отсутствие учета товарных остатков — штраф 100%. Ненадлежащее ведение первичной документации — штраф 1020 грн. Сотрудничество с неоформленным работником — 10 минимальных заработных плат (71 000 грн по состоянию на февраль 2024 года). Ведение неоформленной предпринимательской деятельности — от 17 000 до 34 000 грн с конфискацией имущества.

Напомним, абсолютное лидерство по количеству вновь созданных бизнесов держит Киев: 9,8 тысячи (36%) компаний и 44,6 тысячи (14%) ФЛП.

Больше всего новых ФЛП украинцы и украинки зарегистрировали для предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты — 19,4 тысячи. Далее по количеству вновь созданных ФЛП следуют сферы:

Розничная торговля в неспециализированных магазинах — 18,1 тысячи

Розничная торговля через сеть Интернет — 17,9 тысячи

Компьютерное программирование — 17,5 тысячи.

Напомним, как открыть ФЛП в 2024 году:

Существует два способа регистрации ФЛП — онлайн и офлайн. В общем, чтобы стать ФЛП, необходимо:

Выбрать КВЭД — классификатор видов экономической деятельности. Полный список можно посмотреть на сайте Госстата. Подать в Единый государственный реестр два заявления — на регистрацию ФЛП и выбор желаемой системы налогообложения. Получить выписку из ЕГР о регистрации ФЛП. В течение 10 дней с момента получения выписки подать в налоговую службу заявление на выписку из реестра плательщиков единого налога — ЕН. Получить выписку о системе налогообложения. Открыть счет ФЛП в банке.

Для регистрации ФЛП через «Дія» потребуется квалифицированная электронная подпись. Чтобы ее получить, обратитесь к поставщикам доверительных электронных услуг, актуальный список которых можно найти на сайте Центрального удостоверяющего органа.

Справка Finance.ua:

Министерство финансов разработало законопроект, предусматривающий отмену с 1 июля возможности нахождения на упрощенной системе для крупного бизнеса и возобновления документальных проверок бизнеса налоговой.

Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» и Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» и установить, что отдельные нормы действуют до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины, но не позднее 1 июля 2023 года.

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