Какие штрафные санкции для ФЛП в 2024 году (размеры штрафов, видео) — Finance.ua
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Какие штрафные санкции для ФЛП в 2024 году (размеры штрафов, видео)

Личные финансы
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Какие штрафные санкции для ФЛП в 2024 году (размеры штрафов, видео)
Какие штрафные санкции для ФЛП в 2024 году (размеры штрафов, видео)
За второй год полномасштабной войны украинцы открыли рекордное количество ФЛП за последнее десятилетие — почти 315 тысяч.
Число вновь созданных компаний приросло на 60% по сравнению с показателями в первый год войны.
Какие штрафные санкции могут быть применены к ФЛП в 2024 году, рассказал в видео налоговый консультант Михаил Смокович.
Все случаи предусмотрены Налоговым кодексом Украины и включают в себя несвоевременную уплату средств, доходы по незарегистрированным КВЭД, превышение годового лимита, неправильную деятельность на определенной группе единого налога, отсутствие отчетности и другие нарушения.
Нарушения, которые могут привести к финансовым потерям:
  1. Несвоевременно поданная отчетность — штраф 340 грн.
  2. Несвоевременная уплата единого налога — 50% для ФЛП 1 и 2 группы, 5% или 10% для предпринимателей 3 группы.
  3. Неприменение регистратора расчетных операций — 100% стоимости проданных товаров за первое нарушение, 150% - за каждое последующее нарушение.
  4. Отсутствие учета товарных остатков — штраф 100%.
  5. Ненадлежащее ведение первичной документации — штраф 1020 грн.
  6. Сотрудничество с неоформленным работником — 10 минимальных заработных плат (71 000 грн по состоянию на февраль 2024 года).
  7. Ведение неоформленной предпринимательской деятельности — от 17 000 до 34 000 грн с конфискацией имущества.
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Напомним, абсолютное лидерство по количеству вновь созданных бизнесов держит Киев: 9,8 тысячи (36%) компаний и 44,6 тысячи (14%) ФЛП.
Больше всего новых ФЛП украинцы и украинки зарегистрировали для предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты — 19,4 тысячи. Далее по количеству вновь созданных ФЛП следуют сферы:
  • Розничная торговля в неспециализированных магазинах — 18,1 тысячи
  • Розничная торговля через сеть Интернет — 17,9 тысячи
  • Компьютерное программирование — 17,5 тысячи.
Напомним, как открыть ФЛП в 2024 году:
Существует два способа регистрации ФЛП — онлайн и офлайн. В общем, чтобы стать ФЛП, необходимо:
  1. Выбрать КВЭД — классификатор видов экономической деятельности. Полный список можно посмотреть на сайте Госстата.
  2. Подать в Единый государственный реестр два заявления — на регистрацию ФЛП и выбор желаемой системы налогообложения.
  3. Получить выписку из ЕГР о регистрации ФЛП.
  4. В течение 10 дней с момента получения выписки подать в налоговую службу заявление на выписку из реестра плательщиков единого налога — ЕН.
  5. Получить выписку о системе налогообложения.
  6. Открыть счет ФЛП в банке.
Для регистрации ФЛП через «Дія» потребуется квалифицированная электронная подпись. Чтобы ее получить, обратитесь к поставщикам доверительных электронных услуг, актуальный список которых можно найти на сайте Центрального удостоверяющего органа.

Справка Finance.ua:

  • Министерство финансов разработало законопроект, предусматривающий отмену с 1 июля возможности нахождения на упрощенной системе для крупного бизнеса и возобновления документальных проверок бизнеса налоговой.
  • Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» и Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» и установить, что отдельные нормы действуют до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины, но не позднее 1 июля 2023 года.

Изменения для ФЛП в 2024 году

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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