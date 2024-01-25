Каждый десятый ФЛП в Польше в прошлом году основывали украинцы — Finance.ua

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Каждый десятый ФЛП в Польше в прошлом году основывали украинцы

Личные финансы
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Каждый десятый ФЛП в Польше в прошлом году основывали украинцы
Каждый десятый ФЛП в Польше в прошлом году основывали украинцы
В 2023 году каждое десятое индивидуальное предприятие в Польше открывали украинцы, а количество физических лиц-предпринимателей, которыми были граждане Украины, оказалось более чем на две трети больше, чем в 2022 году.
Об этом сообщило издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные Центрального реестра и информации об экономической деятельности.
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Проанализированные данные показали, что агрессия россии против Украины в 2022 году быстро привела к увеличению количества регистраций украинских предпринимателей в Польше. И хотя это явление само по себе не удивительно, темпы роста бизнесов, основанных в Польше украинцами, могут поражать, пишет газета.
До начала полномасштабной войны в Украине, в январе и феврале 2022 года, украинские граждане регистрировали в Польше чуть более 200 индивидуальных предприятий в месяц.
В марте их количество возросло до почти 600 в месяц, но скачок регистраций пришелся на следующие месяцы.
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В апреле их количество приблизилось к 1300, а в мае и июне — к 1700.
В последующие месяцы украинцы регистрировали по 2 тысячи предприятий, а начало 2023 еще больше ускорило темпы. В марте, а затем в августе, сентябре и октябре количество новых регистраций росло на 2700−2800 ежемесячно.
Слабее обоих исследуемых лет был лишь декабрь прошлого года, когда количество зарегистрированных предприятий было чуть ниже 2 тысяч.
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В результате устойчивого роста количества регистраций за весь 2023 год было зарегистрировано 30 325 новых украинских индивидуальных компаний. Это более чем на 67% больше, чем в предыдущем году, когда их было зарегистрировано 18 139.
Между тем количество всех новых регистраций таких компаний в Польше достигло 299 тысяч. Это означает, что украинские физические лица-предприниматели составили более 10% среди созданных на то время.
Всего в 2022—2023 годах украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Європейська правда
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