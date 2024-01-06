Наиболее востребованные профессии в 2024 году в Польше — Finance.ua

Наиболее востребованные профессии в 2024 году в Польше Сегодня 14:28 — Личные финансы

Наиболее востребованные профессии в 2024 году в Польше

В Польше составили список профессий, которые будут пользоваться наибольшим спросом на рынке труда в 2024 году. Преимущественно это работа, связанная с физическим трудом.

Об этом сказано в исследовании « Барометр профессий ».

Есть дефицит 28 профессий в следующем году — сообщает Миграционная платформа EWL.

Наибольшую нехватку кадров будет испытывать строительная отрасль. Ей не хватит:

— плотников,

— столяров,

— кровельщиков и монтажников,

— каменщиков,

— штукатуров.

Будет не хватать специалистов в транспортной отрасли: водителей грузовых автомобилей и автобусов, а также электриков и сварщиков. В 12 из 16 польских воеводств будут искать работников склада.

По всей Польше нужны врачи, медсестры и акушерки, а также в большинстве регионов нужны физиотерапевты, массажисты и опекуны, которые ухаживают за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью.

В образовательной отрасли не хватает:

— преподавателей практического профессионального обучения,

— учителей общеобразовательных предметов

— учителей профессионально-технических предметов

— воспитателей детского сада

— учителей спецшкол и интеграционных классов

«Список дефицитных профессий идентичен прошлогоднему, за исключением того, что в 2024 году будет не хватать еще и воспитателей детсадов. Мы связываем это с тем, что в Польше увеличилось количество детей из Украины, которые были вынуждены переехать сюда из-за войны. Также полномасштабная агрессия является причиной того, что польским работодателям уже второй год не удается восполнить нехватку кадров в тех областях, где традиционно работали украинцы — логистика, строительная и транспортная отрасли», — объясняет данные исследования Марцин Колодзейчик, директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL.

По прогнозам эксперта, в 2024 году спрос на труд иностранцев в Польше сохранится. Граждане Украины остаются приоритетными в трудоустройстве. В то же время польские работодатели все активнее предлагают работу гражданам Азии и Латинской Америки, чтобы решить проблему с нехваткой кадров.

Справка Finance.ua:

Число украинских беженцев, имеющих статус временной защиты в странах ЕС, возросло до 4,24 миллиона человек. Наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии (+20 465, +1,7%), Чехии (+6490, +1,8%) и Нидерландах (+4005, +3,0%).

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