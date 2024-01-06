Наиболее востребованные профессии в 2024 году в Польше — Finance.ua

Наиболее востребованные профессии в 2024 году в Польше
В Польше составили список профессий, которые будут пользоваться наибольшим спросом на рынке труда в 2024 году. Преимущественно это работа, связанная с физическим трудом.
Об этом сказано в исследовании «Барометр профессий».
Есть дефицит 28 профессий в следующем году — сообщает Миграционная платформа EWL.
Наибольшую нехватку кадров будет испытывать строительная отрасль. Ей не хватит:
— плотников,
— столяров,
— кровельщиков и монтажников,
— каменщиков,
— штукатуров.
Будет не хватать специалистов в транспортной отрасли: водителей грузовых автомобилей и автобусов, а также электриков и сварщиков. В 12 из 16 польских воеводств будут искать работников склада.
По всей Польше нужны врачи, медсестры и акушерки, а также в большинстве регионов нужны физиотерапевты, массажисты и опекуны, которые ухаживают за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью.
В образовательной отрасли не хватает:
— преподавателей практического профессионального обучения,
— учителей общеобразовательных предметов
— учителей профессионально-технических предметов
— воспитателей детского сада
— учителей спецшкол и интеграционных классов
«Список дефицитных профессий идентичен прошлогоднему, за исключением того, что в 2024 году будет не хватать еще и воспитателей детсадов. Мы связываем это с тем, что в Польше увеличилось количество детей из Украины, которые были вынуждены переехать сюда из-за войны. Также полномасштабная агрессия является причиной того, что польским работодателям уже второй год не удается восполнить нехватку кадров в тех областях, где традиционно работали украинцы — логистика, строительная и транспортная отрасли», — объясняет данные исследования Марцин Колодзейчик, директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL.
По прогнозам эксперта, в 2024 году спрос на труд иностранцев в Польше сохранится. Граждане Украины остаются приоритетными в трудоустройстве. В то же время польские работодатели все активнее предлагают работу гражданам Азии и Латинской Америки, чтобы решить проблему с нехваткой кадров.
Справка Finance.ua:
- Число украинских беженцев, имеющих статус временной защиты в странах ЕС, возросло до 4,24 миллиона человек. Наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии (+20 465, +1,7%), Чехии (+6490, +1,8%) и Нидерландах (+4005, +3,0%).
Как взять ипотечный кредит в Польше
Поделиться новостью