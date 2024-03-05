Для ФЛП в Украине могут ввести новый сбор: что еще готовит правительство — Finance.ua
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Для ФЛП в Украине могут ввести новый сбор: что еще готовит правительство

Казна и Политика
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Для ФЛП в Украине могут ввести новый сбор: что еще готовит правительство
Для ФЛП в Украине могут ввести новый сбор: что еще готовит правительство
Украинский бюджет нуждается в дополнительных поступлениях. На этом фоне Кабинет Министров Украины готовит законопроект, которым, в частности, предлагается введение военного сбора для ФЛП.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.
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По его словам, Министерство финансов работает над увеличением доходов государственного бюджета на 44 млрд гривен.
«Речь идет об увеличении военного сбора, введении военного сбора для ФЛП, которые сегодня его не уплачивают для юридических плательщиков единого налога, для определенных видов сделок — с недвижимым имуществом, ювелирными изделиями и других сделок», — пояснил он.
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Нардеп отметил, что речь идет о комплексе предложений, «которые с мира по нитке собирают эти 44 миллиарда».
«И это Кабмин нам предложит в качестве законопроекта. Уже в марте ожидаем этот законопроект», — добавил Гетманцев.

Справка Finance.ua:

  • в Министерстве финансов Украины была разработана Национальная стратегия доходов до 2030 года. Ею предусмотрено, в частности, введение прогрессивной шкалы налогов;
  • прогрессивная шкала налогообложения — экономически обоснованный подход, соответствующий практике европейских стран и отраженный в Национальной стратегии доходов до 2030 года;
  • вопрос о налогообложении домохозяйств в ближайшее время не будет рассматриваться.
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По материалам:
УНІАН
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