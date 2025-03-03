Сколько банковских счетов есть у украинцев в польских банках — Finance.ua

Сколько банковских счетов есть у украинцев в польских банках Сегодня 17:01 — Финтех и Карты

Сколько банковских счетов есть у украинцев в польских банках

Украинцы существенным образом влияют на польскую экономику, рынок труда и банковский сектор. Сейчас польские банки обслуживают около 1,5 миллионов клиентов из Украины, что делает их самой многочисленной группой иностранцев в финансовом секторе.

Об этом сообщает Ukrainian in Poland.

Сайт Bankier сообщает, что на конец третьего квартала 2024 года банки Польши обслуживали почти 2,5 миллиона клиентов-иностранцев. Однако это не полные цифры, поскольку несколько крупных учреждений, таких как ING, mBank и Bank Millennium, отказались предоставить подробную информацию.

Среди банков, предоставивших данные, больше всего иностранных клиентов было у PKO Bank Polski — 816 000. На втором месте — Santander Bank Polska с 647 тысячами, на третьем — BNP Paribas с 412 тысячами (по данным за 2 квартал 2024 года).

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Есть много признаков того, что украинцы составляют самую большую группу иностранных клиентов в польских банках. На основе имеющихся данных можно предположить, что обслуживается не менее 1,1 миллиона украинцев, но эта цифра может быть значительно больше. В декабре 2022 года PKO BP сообщил, что с начала войны украинцы открыли в нем 520 000 счетов. До вторжения банк обслуживал 270 000 украинских клиентов, а это значит, что сейчас их количество может превышать миллион. Таким образом, по оценкам, банки в Польше обслуживают около 1,5 миллиона украинцев.

Напомним, Национальная налоговая администрация Польши (KAS) объявила об усилении контроля за финансовыми операциями иностранцев, в том числе украинцев, которые ведут бизнес в стране или совершают денежные переводы. Начиная с 2025 года, такие проверки могут привести к блокированию банковских счетов в случае обнаружения подозрительных транзакций или уклонения от уплаты налогов.

2025 год принес несколько важных изменений для лиц, ведущих предпринимательскую деятельность в Польше (JDG). С 1 января 2025 г. для предпринимателей в Польше увеличился размер взносов на социальное страхование. Это связано с увеличением минимальной заработной платы, которая теперь составляет 4 666 злотых брутто.

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