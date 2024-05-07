Сколько банковских карт приходится на одного украинца — Finance.ua

Сколько банковских карт приходится на одного украинца Сегодня 12:02 — Финтех и Карты

Сколько банковских карт приходится на одного украинца

На каждого совершеннолетнего гражданина Украины приходится в среднем 3 платежные карты.

Об этом рассказала заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская со ссылкой на данные Национального банка Украины.

По ее словам, общее количество платежных карт, эмитированных украинскими банками, превысило 115 млн шт., а это в среднем по 3 карты на каждого совершеннолетнего гражданина страны.

Общее количество платежных карт

В общем количестве платежных карт более 45,3% — это карты для проведения расходных операций (свыше 52 млн шт.) и в течение 2023 года по сравнению с прошлым годом их количество возросло на 12,5%.

Кроме того, существенно изменилось количество бесконтактных карт: с декабря 2022 года по декабрь 2023 года их количество увеличилось на 17% — до 30,6 млн шт., поэтому уже почти 59% активных карт являются бесконтактными.

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токенизированных платежных карт (NFC-технология): с декабря 2022 года по декабрь 2023 года их количество возросло на 57% - до 12,4 млн шт. (т.е. примерно каждая четвертая активная Растет популярность(NFC-технология): с декабря 2022 года по декабрь 2023 года их количество возросло на 57% - до 12,4 млн шт. (т.е. примерно каждая четвертая активная платежная карта является токенизированной).

Лидерами по объемам операций с использованием платежных карт остаются международные платежные системы MasterCard и Visa. Так, в течение 2023 года доля операций по картам этих систем составила 99,9% от общего количества сделок (7 912,5 млн шт.) и 99,5% от общей суммы сделок (6 140,8 млрд грн).

По прогнозу Довгальской, в 2024 году продолжится тенденция к активному развитию платежных карт. Она ожидает, что по итогам года общее количество карт может возрасти в среднем на 5−7% - до 120−123 млн шт.

Где больше всего рассчитываются картами

В 2023 году наибольшее количество сделок по платежным картам пришлось на расчеты в торговой сети — почти 70% (около 5 млрд сделок).

В то же время переводы с карты на карту являются лидерами по суммам операций — 37,1% (или 1 478,6 млрд грн).

Карточное мошенничество

С ростом популярности карточных инструментов активизируется и карточное мошенничество.

В настоящее время банки активно внедряют технологии защиты своих клиентов и от противоправных действий злоумышленников.

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Наиболее действенные способы противодействия мошенничеству:

Отдельная SIM-карта для финансовых счетов. Для финансовых операций лучше использовать SIM-карту и никому не разглашать ее номер. Клиенту следует обратиться к мобильному оператору, чтобы привязать номер к паспорту или перейти на контракт.

Открытие виртуальной платежной карты. Необходимо оформить платежную карту в онлайн-банкинге, чтобы использовать ее для покупок в интернете. Преимущество виртуальной карты состоит в том, что ее невозможно похитить. Даже если мошенники узнают данные с карты, то вряд ли смогут списать с нее средства, ведь их там не будет.

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Установка лимитов на оплату в интернет-магазинах, на снятие наличных и перевод средств.

Надежные пароли. Надежные способы защиты от мошенничества с платежными картами предусматривают установку паролей для карт, входа в онлайн-банкинг и электронную почту. Для каждой банковской карты или системы должен быть свой пароль, который рекомендуется менять ежеквартально.

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