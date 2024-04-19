Нацбанк расширит функционал Системы BankID НБУ — Finance.ua

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Нацбанк расширит функционал Системы BankID НБУ

Финтех и Карты
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Нацбанк расширит функционал Системы BankID НБУ
Нацбанк расширит функционал Системы BankID НБУ
Среди украинцев растет спрос на использование системы BankID НБУ.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Статистика за первый квартал 2024 года

В I квартале 2024 года общее количество успешных электронных идентификаций, проведенных с использованием Системы BankID НБУ, составило 16,1 млн, что на 16% больше, чем в IV квартале 2023 года.
«В настоящее время это наибольшее количество успешных идентификаций за квартальный период с начала работы системы», — отметили в Нацбанке.
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ

Количество участников системы

В течение I квартала 2024 года к системе подключены восемь новых абонентов — поставщиков услуг. Речь идет о небанковских финансовых учреждениях, работающих в сфере онлайн-кредитования.
В настоящее время Система BankID НБУ насчитывает 142 участника: 38 банков-идентификаторов и 104 абонента — поставщики услуг.

Новый функционал

«Мы работаем над внедрением нового функционала — автоматизированной процедурой рассмотрения споров, которая будет доступна в личном кабинете абонента. Это должно существенно упростить взаимодействие между коммерческими абонентами в части обжалования электронных идентификаций. Диалог между поставщиком услуг и банком-идентификатором будет происходить в удобной электронной среде», — сказала заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Ольга Василева.
Напомним, Национальный банк и Министерство цифровой трансформации Украины запустили совместный проект, который значительно упростит обмен документами между банками, их клиентами и держателями государственных реестров.
Речь идет о комплексной передаче копий электронных документов и/или отдельных содержащихся в них данных, сформированных с помощью приложения Дія (т.е. «комплексный шеринг»).
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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