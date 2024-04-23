Блокирование средств на банковских счетах должников: что нужно знать — Finance.ua

Блокирование средств на банковских счетах должников: что нужно знать Сегодня 12:05 — Финтех и Карты

Блокирование средств на банковских счетах должников: что нужно знать

Министерство юстиции Украины разъяснило вопрос блокирования средств на банковских счетах должников во время военного положения.

«В соответствии со статьей 18 Закона Украины „Об исполнительном производстве“ исполнитель осуществляет меры принудительного исполнения решения способом и в порядке, которые установлены исполнительным документом и Законом. Обращение взыскания на имущество должника заключается в его аресте, изъятии (списании средств со счетов) и принудительной реализации (предъявлении электронных денег к погашению в обмен на средства, перечисляемые на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы, за счет частного исполнителя)», — объяснили в Минюсте.

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Арест на имущество должника накладывает исполнитель путем вынесения постановления об аресте имущества должника или об описании и аресте имущества (средств) должника.

Как это происходит

Исполнитель при осуществлении исполнительного производства имеет право наложить арест на средства и другие ценности должника, в том числе на средства, находящиеся в кассах, на счетах в банках, других финансовых учреждениях и органах, осуществляющих казначейское обслуживание бюджетных средств, на счета в ценных бумагах, а также опечатывать кассы, помещения и места хранения денег.

Когда должны снять арест имущества

Исполнитель обязан снять арест со средств на счете должника не позднее следующего рабочего дня со дня поступления от банка документов, подтверждающих, что на средства, находящиеся на счете, запрещено обращать взыскание.

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Арест может быть снят также по решению суда.

Законом не предусмотрен запрет на обращение взыскания на средства военнослужащих.

Арест имущества во время военного положения

Временно, на период до прекращения или отмены военного положения в Украине:

физические лица — должники, на средства которых наложен арест, могут совершать расходные операции с текущего счета на сумму в размере, что в течение одного календарного месяца не превышает двух размеров минимальной заработной платы, установленной законом о Государственном бюджете Украины на 1 января текущего календарного года, а также уплачивать налоги, сборы без учета такого ареста, при условии, что такой текущий счет определен для осуществления расходных операций.

Для определения такого текущего счета в банке физическое лицо — должник должен обратиться в орган государственной исполнительной службы, частный исполнитель, который наложил арест на средства, с заявлением об определении текущего счета в банке для осуществления расходных операций. Заявление может быть подано в бумажной форме или в электронной форме.

В заявлении указываются номер текущего счета и наименование банка, где открыт такой счет.

Государственный, частный исполнитель в течение 2 рабочих дней должен вынести постановление об определении текущего счета физического лица — должника в банке для осуществления расходных операций и безотлагательно, не позднее следующего рабочего дня после вынесения постановления:

предоставить соответствующее постановление банка;

проверить наличие других исполнительных производств, открытых в отношении физического лица — должника, и, в случае если в отношении физического лица — должника открыты другие исполнительные производства, одновременно предоставить соответствующее постановление в органы государственной исполнительной службы или частного исполнителя, осуществляющих принудительное исполнение в таких исполнительных производствах. В таком случае текущий счет, указанный в соответствующем постановлении, считается определенным для осуществления расходных операций и в пределах таких исполнительных производств.

Напомним, исполнительная служба может налагать аресты на имущество для возврата долга. Тем не менее, есть список вещей, которые гарантированно не могут описать и реализовать.

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