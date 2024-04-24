Сколько украинцев предпочитают цифровые банковские карты — исследование (инфографика) Сегодня 17:00 — Финтех и Карты

Сколько украинцев предпочитают цифровые банковские карты — исследование (инфографика)

В прошлом году 62% украинцев оплачивали покупки бесконтактной цифровой картой с помощью смартфона или другого гаджета с NFC.

Об этом говорится в исследовании Mastercard

Украинцы все активнее идут по пути цифровизации, в том числе и в вопросе расчетов, о чем свидетельствует рост популярности цифровых финансовых инструментов.

Особенно заметно пользование NFC-оплатами выросло среди пользователей карт в возрасте от 36 до 60 лет.

Стабильным остается тренд на диджитал-карты: треть украинцев из принявших участие в исследовании утверждают, что готовы отказаться от пластиковых платежных карт в пользу цифровых в течение следующих двух лет.

Читайте также monobank запустил выдачу детских карт без предварительного заказа в приложении и добавил новые функции

Почти каждый четвертый (22%) имел опыт открытия платежной карты в мобильном банковском приложении на протяжении прошлого года.

Cashless как устойчивая привычка

По результатам исследования, 91% респондентов используют свои банковские карты по меньшей мере несколько раз в неделю.

Среди самых популярных категорий, где безналичная форма оплаты доминирует всегда или чаще всего — услуги мобильной связи, интернета и телевидения, которые 82% респондентов оплачивают преимущественно картой, коммунальные платежи (77%), лекарства (63%), товары личной гигиены и ухода (61%) и продукты питания (60%).

Все больше украинцев при расчетах в физических магазинах предпочитают безналичные оплаты, а не наличные — об этом заявляет 68% респондентов, что на 9 п.п. больше, чем годом ранее. При этом каждый десятый опрошенный вообще избегает торговых точек, где отсутствует возможность рассчитаться картой.

Читайте также Выпущены первые в мире банковские карты с OLED-дисплеями

Сохраняет свои позиции и онлайн-шоппинг. Так, 9 из 10 опрошенных покупали онлайн в течение прошлого года, причем каждый четвертый — по меньшей мере, раз в неделю.

По данным MasterIndex, набирают популярность детские банковские продукты. Так, 34% опрошенных украинцев, имеющих детей в возрасте до 16 лет, утверждают, что их дети уже имеют собственные платежные карты , а еще 40% родителей намерены оформить такую ​​карту в будущем.

Продолжает расти и категория денежных переводов: 67% опрошенных подтвердили, что делают переводы от одного до нескольких раз в месяц. Чаще всего это переводы близким и оплата товаров и услуг, а также переводы на благотворительность.

Боготворительность

69% украинцев донатили на благотворительные инициативы в прошлом году, причем большинство из них (93%) — в безналичной форме.

Треть опрошенных из тех, кто поддерживает благотворительные инициативы, утверждают, что стали донатить чаще по сравнению с первым годом полномасштабного вторжения.

Что касается регулярности донатов — 16% украинцев, которые донатили в течение прошлого года, делали это по меньшей мере раз в неделю, еще 23% - несколько раз в месяц.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.