Выпущены первые в мире банковские карты с OLED-дисплеями — Finance.ua

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Выпущены первые в мире банковские карты с OLED-дисплеями

Финтех и Карты
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Выпущены первые в мире банковские карты с OLED-дисплеями
Выпущены первые в мире банковские карты с OLED-дисплеями, Фото: NotebookCheck
Американская компания Sentry Enterprises показала первые в мире банковские карты, оснащенные OLED-дисплеями. Они называются Radiance, поддерживают системы Visa т Mastercard, а выпускать их могут разные банки.
Как сообщает NotebookCheck, экран такой «кредитки» загорается, когда пользователь прикладывает ее к терминалу.
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Питание карты осуществляется через NFC при бесконтактной оплате. Энергии достаточно для подсветки изображения на несколько секунд. Чем ближе карта к терминалу, тем дольше и ярче будет подсветка — это, в частности, позволит понять, на нужном ли расстоянии находится карта от терминала для оплаты.
Карты Radiance поддерживают системы Visa или Mastercard. Пока не ясно, когда они появятся на рынке, поскольку Sentry еще не назвала партнеров. Однако компания уточнила, что их продукт полностью готов к полномасштабному запуску.
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По материалам:
УНІАН
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