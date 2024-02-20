Lenovo выпустила ноутбук-трансформер с двумя OLED-дисплеями — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Lenovo выпустила ноутбук-трансформер с двумя OLED-дисплеями

Технологии&Авто
0
Lenovo выпустила ноутбук-трансформер с двумя OLED-дисплеями
Lenovo выпустила ноутбук-трансформер с двумя OLED-дисплеями, Фото: processer.media
Ассортимент ноутбуков Lenovo пополнился моделью Yoga Book 9 — лэптопом-трансформером с двумя OLED-дисплеями.
Размер каждого экрана составляет 13,3 дюйма. Они идентичны и по другим характеристикам: разрешение 2,8K (2880×1800 пикселей), пиковая яркость 400 нит и частота обновления 60 Гц. В обойме также поддержка Dolby Vision и возможность сенсорного ввода.
Фото: processer. media
Фото: processer. media
Под капотом у Yoga Book 9 13IMU9 процессор Intel Core Ultra 7 155U, оперативная память LPDDR5 объемом до 32 ГБ и накопитель до 1 ТБ. Из коробки он работает под управлением Windows 11.
Новинка оснащена четырьмя динамиками Bowers&Wilkins общей мощностью 4 Вт. Они поддерживают Dolby Atmos и Smart Amplifier (AMP). На передней панели также есть двойной массив микрофонов, датчик освещения и 5-мегапиксельная веб-камера с ИК-сенсором.
Фото: processer. media
Фото: processer. media
Устройство питается от большого аккумулятора емкостью 80 Вт с поддержкой зарядки мощностью 65 Вт. Заявленное время автономной работы — более 9 часов.
Другие особенности включают Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, три порта USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, USB4 с USB PD 3.0 и DisplayPort 2.1.
Дата старта продаж и стоимость пока не называются.
По материалам:
Процес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.