Lenovo выпустила ноутбук-трансформер с двумя OLED-дисплеями — Finance.ua

Lenovo выпустила ноутбук-трансформер с двумя OLED-дисплеями
Ассортимент ноутбуков Lenovo пополнился моделью Yoga Book 9 — лэптопом-трансформером с двумя OLED-дисплеями.
Размер каждого экрана составляет 13,3 дюйма. Они идентичны и по другим характеристикам: разрешение 2,8K (2880×1800 пикселей), пиковая яркость 400 нит и частота обновления 60 Гц. В обойме также поддержка Dolby Vision и возможность сенсорного ввода.
Под капотом у Yoga Book 9 13IMU9 процессор Intel Core Ultra 7 155U, оперативная память LPDDR5 объемом до 32 ГБ и накопитель до 1 ТБ. Из коробки он работает под управлением Windows 11.
Новинка оснащена четырьмя динамиками Bowers&Wilkins общей мощностью 4 Вт. Они поддерживают Dolby Atmos и Smart Amplifier (AMP). На передней панели также есть двойной массив микрофонов, датчик освещения и 5-мегапиксельная веб-камера с ИК-сенсором.
Устройство питается от большого аккумулятора емкостью 80 Вт с поддержкой зарядки мощностью 65 Вт. Заявленное время автономной работы — более 9 часов.
Другие особенности включают Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, три порта USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, USB4 с USB PD 3.0 и DisplayPort 2.1.
Дата старта продаж и стоимость пока не называются.
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