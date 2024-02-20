Lenovo выпустила ноутбук-трансформер с двумя OLED-дисплеями — Finance.ua

Lenovo выпустила ноутбук-трансформер с двумя OLED-дисплеями Сегодня 04:49 — Технологии&Авто

Lenovo выпустила ноутбук-трансформер с двумя OLED-дисплеями, Фото: processer.media

Ассортимент ноутбуков Lenovo пополнился моделью Yoga Book 9 — лэптопом-трансформером с двумя OLED-дисплеями.

Размер каждого экрана составляет 13,3 дюйма. Они идентичны и по другим характеристикам: разрешение 2,8K (2880×1800 пикселей), пиковая яркость 400 нит и частота обновления 60 Гц. В обойме также поддержка Dolby Vision и возможность сенсорного ввода.

Фото: processer. media

Под капотом у Yoga Book 9 13IMU9 процессор Intel Core Ultra 7 155U, оперативная память LPDDR5 объемом до 32 ГБ и накопитель до 1 ТБ. Из коробки он работает под управлением Windows 11.

Новинка оснащена четырьмя динамиками Bowers&Wilkins общей мощностью 4 Вт. Они поддерживают Dolby Atmos и Smart Amplifier (AMP). На передней панели также есть двойной массив микрофонов, датчик освещения и 5-мегапиксельная веб-камера с ИК-сенсором.

Фото: processer. media

Устройство питается от большого аккумулятора емкостью 80 Вт с поддержкой зарядки мощностью 65 Вт. Заявленное время автономной работы — более 9 часов.

Другие особенности включают Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, три порта USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, USB4 с USB PD 3.0 и DisplayPort 2.1.

Дата старта продаж и стоимость пока не называются.

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