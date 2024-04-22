monobank запустил выдачу детских карт без предварительного заказа в приложении и добавил новые функции — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ monobank запустил выдачу детских карт без предварительного заказа в приложении и добавил новые функции Сегодня 14:13 — Финтех и Карты

monobank запустил выдачу детских карт без предварительного заказа в приложении и добавил новые функции

monobank снова расширил список своих услуг. В этот раз для комфорта клиентов банк решил упростить условия выдачи детских карт . Об этом сайту «Минфин» рассказали в monobank.

Что изменилось

Раньше, чтобы получить физическую (пластиковую) детскую карту, необходимо было предварительно заказать ее в приложении, а также ожидать доставку около 7 дней.

Однако после последних новшеств детскую карту можно получить на точках выдачи mono без предварительного заказа в любой удобный момент. При этом точки выдачи есть в разных уголках Украины, поэтому услугой можно воспользоваться в десятках населенных пунктов.

Кто может оформить карту и как это сделать

В общей сложности детская карта создана для детей от 6 до 14 лет. Получить ее на точке выдачи может не только взрослый, но даже ребенок. При этом никаких документов для этого не требуется.

«На конверте с картой мы разместили инструкцию и QR-код, который быстро проведет клиента по процессу идентификации и активации карты. Сканировать код также может как взрослый, так и ребенок. Мы предусмотрели разные сценарии в зависимости от того, кто сканирует код», — рассказали в monobank.

Функции карты и родительский контроль

Важно, что детская карта имеет функцию родительского контроля. Эта функция предусматривает, что один или даже двое родителей смогут увидеть выписку и получать уведомления о транзакциях, а также один из родителей сможет управлять доступностью и лимитами для таких опций, как снятие наличных, пополнение карты третьими лицами, перевод на другие карты, покупки в онлайн- играх и расходы на кафе и развлечения.

Кроме удобных функций для родителей, банк позаботился и о развлечениях для детей. Среди них:

выбор между черной классикой и эксклюзивной пластиковой картой желтого цвета;

уникальные скины для виртуальной карты в Apple Pay и Google Pay;

награды в приложении с эксклюзивной коллекцией котов;

стикеры и деревянный конструктор в подарок.

Вместе с тем банк ввел важные новинки для пользователей детских карт.

открыли для детей опцию партнерского кешбэка — теперь дети могут в разделе «Кешбэк» выбрать партнерские категории аналогично взрослым картам.

повысили размер бонуса в реферальной программе за успешное приглашение нового клиента (как взрослого, так и ребенка) до 50 грн.

расширили перечень ачивок в рамках реферальной программы, а также добавили новые скины для виртуальных карт в Apple Pay/Google Pay.

…и многие другие прикольные фишки — присоединяйтесь и знакомьтесь! А вскоре банк планирует ввести выдачу физических детских карт через партнеров по всей Украине.

monobank По материалам:

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