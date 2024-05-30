Сколько авто продали в «Дія» за полгода — Finance.ua

Сколько авто продали в «Дія» за полгода Сегодня 16:00 — Технологии&Авто

Сколько авто продали в «Дія» за полгода

Цифровые сервисы позволяют эффективно использовать возможности современных технологий и значительно упрощают жизнь. Поэтому сегодня граждане активно пользуются их преимуществами.

Одна из популярных онлайн услуг среди водителей — перерегистрация транспортных средств. С начала запуска за первые полгода, в приложении «Дія» продано более 100 тысяч транспортных средств.

А комплекты новых номеров с серией DІ закрепили более чем на 10,5 тысячи транспортных средств.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Владимир Баранец в эфире телемарафона «Единые новости» телеканала «Мы — Украина».

Как это действует

Эта онлайн услуга популярна среди автовладельцев, ведь позволяет в любое время и в любом месте продать в смартфоне свой автомобиль. Для этого в приложении должны отражаться паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. А также свидетельство о регистрации авто у продавца.

Все транспортные средства проходят автоматическую проверку средствами Единого государственного реестра транспортных средств.

Если транспортное средство угнано или, к примеру, арестовано, или его владелец в розыске, или имеет обременение, продажа будет отклонена.

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После успешной проверки договор поступает в сервисный центр МВД. Администратор закрепляет номера с серией DI и печатает свидетельство о регистрации транспортного средства.

Готовый пакет документов передается ГП «Инфотех», которое направляет свидетельство о регистрации транспортного средства и номерной знак в Укрпочту. Почтовый оператор доставляет до 10 дней на указанное отделение.

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Напоминаем, что в «Дія» можно перерегистрировать легковые автомобили, мотоциклы и мопеды. Услуга доступна только физическим лицам и для первой продажи транспортного средства в текущем году.

Если продавец намерен оставить номерной знак, он может оставить его на хранении в сервисном центре МВД. А дальше — закрепить за своим другим автомобилем. В таких случаях для оформления договора купли-продажи необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД.

Как продать авто без посещения сервисного центра МВД

Продавцу необходимо авторизироваться в «Дія», сформировать заявку, сгенерировать QR-код и поделиться договором с покупателем.

После того как покупатель перешел по ссылке, он проверяет свои данные и заполняет необходимые поля. В частности, оставляет существующий номерной знак или выбирает новый с серией DI.

Также указывает свидетельство о регистрации: изготовленное на бланке или исключительно электронное. Далее указывается отделение Укрпочты для получения готовых документов.

После этого сведения о продавце, покупателе и автомобиле автоматически проверяются средствами Единого государственного реестра транспортных средств.

Справка Finance.ua:

С 28 мая возобновляется возможность получить сервисные услуги МВД в приложении «Дія». Сегодня уже снова можно обменять водительское удостоверение и продать авто, мотоцикл или мопед через смартфон.

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