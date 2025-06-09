Сколько агропредприятий имеют бронирование — ответ министра — Finance.ua
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Сколько агропредприятий имеют бронирование — ответ министра

Казна и Политика
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Сколько агропредприятий имеют бронирование — ответ министра
Сколько агропредприятий имеют бронирование — ответ министра
В Украине около 4000 аграрных предприятий получили возможность бронировать работников от мобилизации. В то же время, фермеры поменьше также могут это сделать через областные военные администрации.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль в эфире День.LIVE.
«У нас есть эта проблема, как и во всех отраслях экономики. Скажу, что через Минагрополитики статус критичности получают предприятия с земельным банком 500 и выше. Мы в количестве более 400 тысяч этим статусом наделили, потому что они отвечают критериям», — сказал Коваль.
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По его словам, мелкие фермеры через ОВА также могут податься и получить бронирование. По мнению министра, в стране существует целостная проблема бронирования.
«Аграрный фронт очень важен, но это поддержка основного фронта и должны понимать, что приоритет — обороноспособность», — добавил Коваль.
Напомним, группа народных депутатов зарегистрировала законопроект № 13335. Документ позволяет временно брать на работу и бронировать на 45 дней мужчин, нарушивших правила мобилизации.
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За это время работник должен привести свои документы в соответствие с законодательством. Если он этого не сделает, работодатель будет иметь право уволить его.
Кабинет Министров принял изменения в порядок бронирования военнообязанных. Новые правила касаются предприятий, имеющих критическое значение для обороны и обеспечения жизнедеятельности во время военного положения.
По материалам:
Novyny.live
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