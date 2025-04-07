Можно ли сразу забронировать нового сотрудника — Finance.ua

Можно ли сразу забронировать нового сотрудника Сегодня 21:03 — Казна и Политика

Можно ли сразу забронировать нового сотрудника

Сотрудники предприятий, имеющих статус критически важных для экономики Украины, могут получить отсрочку от мобилизации. Юристы разъяснили, имеет ли значение продолжительность работы на таком предприятии для возможности бронирования.

Об этом на портале Юристы.ua написал адвокат Юрий Айвазян.

В Украине некоторые военнообязанные могут получить бронирование, работая на предприятиях, имеющих критически важное значение для поддержки экономики в условиях войны. Один из граждан обратился к юристам с вопросом: можно ли рассчитывать на бронирование, если только недавно устроился на такое предприятие.

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Адвокат отметил, что в таком случае нет никаких препятствий для предоставления бронирования.

Продолжительность работы на критически важном предприятии не оказывает никакого влияния на процесс бронирования.

Напомним, порядок бронирования военнообязанных от мобилизации снова изменили . Изменения касаются как отдельных отраслей, так и в целом процедуры бронирования. Стопроцентное бронирование получили сотрудники государственных предприятий Министерства обороны «Агентство оборонных закупок» и «Государственный оператор тыла».

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Предприятие может забронировать работников только тогда , когда оно приступило к выполнению мобилизационной задачи. То есть если предприятие не приступило к выполнению мобилизационной задачи, документальное оформление бронирования не осуществляется и работники таких предприятий на специальный учет не переводятся.

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