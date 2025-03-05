Правительство планирует расширить бронирование сотрудников коммунальных служб до 75% — Finance.ua

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Правительство планирует расширить бронирование сотрудников коммунальных служб до 75%

Казна и Политика
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Правительство планирует расширить бронирование сотрудников коммунальных служб до 75%
Правительство планирует расширить бронирование сотрудников коммунальных служб до 75%
Кабинет Министров планирует увеличить до 75% возможность бронирования от мобилизации работников предприятий, которые предоставляют критически важные коммунальные услуги.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ответе на петицию № 41/007551−24эп.
Во исполнение решения СНБО, введенного в действие Указом президента от 5 февраля 2025 года № 69, правительству поручено внести изменения в постановление № 76 от 27 января 2023 года.
Эти изменения касаются механизма бронирования военнообязанных работников предприятий, обеспечивающих поставку тепловой энергии, горячей воды, водоснабжения, водоотвода и управления бытовыми отходами.
Эти изменения предусматривают бронирование до 75% от общего количества военнообязанных работников таких предприятий на период действия военного положения.
Минэкономики уже подготовило соответствующий проект нормативного акта, переданного на рассмотрение Правительственного комитета по вопросам экономической, финансовой и аграрной политики, стратегических отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса и по делам ветеранов.
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Напомним, Кабмин продлил срок перебронирования работников и обновления статуса критических предприятий до 31 марта. Бронирование работников теперь доступно через портал «Дія». Для этого нужно авторизоваться в электронном кабинете, выбрать услугу «Бронирование работников», проверить данные компании, внести информацию о сотрудниках и подписать документы.
28 февраля правительство обновило правила бронирования и критерии критичности предприятий. Теперь к забронированным будут зачислять мобилизованных после 18 мая 2024 года, а 72-часовая проверка работников отменена. Среди изменений срок аннулирования отсрочки сокращен до пяти дней, критичность предприятия будет определяться по средней зарплате, пенсионный фонд и Минцифры интегрируют реестры для автоматической проверки зарплатных критериев.
По материалам:
Forbes.ua
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