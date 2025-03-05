Провайдеры и операторы смогут бронировать бригады для строительства энергостойких сетей — Finance.ua

Провайдеры и операторы смогут бронировать бригады для строительства энергостойких сетей
Операторам и провайдерам разрешат бронировать всех работников строительных бригад, которые прокладывают устойчивые к обесточиванию интернет-сети по технологии xPON.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Так украинцы будут оставаться на связи, а критические предприятия будут продолжать стабильно работать. Обеспечение устойчивого к обесточиваниям интернета важно на прифронтовых и приграничных территориях, которые постоянно обстреливают, и подвергаются длительным обесточениям», — сказано в сообщении.
Чтобы забронировать работников строительных бригад, предприятие должно:
- быть внесенным Минцифрой в перечень критически важных предприятий, которые строят сети по технологии xPON;
- строить xPON-сети и иметь планы строительства минимум на календарный год.
Мобильные операторы также смогут бронировать бригады, которые строят энергостойкие сети на автодорогах и национальных дорогах.
Бронирование строительных бригад будет происходить через Дію — аналогично бронированию аварийно-восстановительных.
«Минцифра сформирует перечень этих предприятий — сейчас прорабатываем условия внесения в него предприятий. В случае невыполнения планов строительства провайдера или оператора будут исключаться из перечня, а бронирование работников будет аннулировано», — добавили в министерстве.
Напомним, находящиеся в других странах украинцы смогут получить бронь от мобилизации с последующим трудоустройством в Украине в специальных зарубежных центрах. Сейчас в странах наибольшего сосредоточения украинцев создаются так называемые Unity Hub — центры, которые позволят в будущем приобщать граждан к рынку труда в Украине из-за рубежа.
Лидер по количеству предложений работы с бронированием в Украине — производственная отрасль. Вакансии с этой же опцией для строителей, водителей, фармацевтов, продавцов, кассиров. Однако для оформления отсрочки от мобилизации своим работникам предприятие должно удовлетворять требованиям критичности, в частности, относительно уровня зарплаты.
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