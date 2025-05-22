Бронирование работников для компаний с иностранным руководством: Минцифры готовит альтернативный механизм — Finance.ua

Бронирование работников для компаний с иностранным руководством: Минцифры готовит альтернативный механизм Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Бронирование работников для компаний с иностранным руководством: Минцифры готовит альтернативный механизм

Министерство цифровой трансформации разрабатывает новую процедуру бронирования работников для предприятий, находящихся под руководством иностранных граждан. Речь идет об альтернативном механизме подачи данных в государственный реестр, который должен решить проблему отсутствия доступа к порталу «Дія» у таких руководителей.

Об этом сообщила Европейская Бизнес Ассоциация по итогам встречи бизнес-сообщества с представителями Минцифры, Минобороны, Минэкономики и Генерального штаба ВСУ 15 мая.

На сегодняшний день подавать данные для бронирования работников может только руководитель предприятия, имеющего доступ к «Дії». Это усложняет процесс для компаний с иностранным менеджментом, даже если они имеют статус критически важных.

Предложенное решение предусматривает передачу информации о бронировании в государственный орган, который признал предприятие критическим, а уже этот орган будет самостоятельно вносить данные в «Дію». Подобная схема уже работает для работников проектов международной технической помощи, специализированных учреждений ООН и членов наблюдательных советов.

Кроме темы бронирования, на встрече обсуждались и другие важные для бизнеса вопросы:

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Справка Finance.ua:

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в Украине обновили правила бронирования военнообязанных. Обновлен порядок бронирования, а также критерии и процедуры, по которым определяются предприятия, учреждения и организации, критически важные для функционирования экономики, жизнеобеспечения населения и нужд Вооруженных Сил в особый период.



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