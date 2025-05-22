Бронирование работников для компаний с иностранным руководством: Минцифры готовит альтернативный механизм — Finance.ua

Бронирование работников для компаний с иностранным руководством: Минцифры готовит альтернативный механизм
Министерство цифровой трансформации разрабатывает новую процедуру бронирования работников для предприятий, находящихся под руководством иностранных граждан. Речь идет об альтернативном механизме подачи данных в государственный реестр, который должен решить проблему отсутствия доступа к порталу «Дія» у таких руководителей.
Об этом сообщила Европейская Бизнес Ассоциация по итогам встречи бизнес-сообщества с представителями Минцифры, Минобороны, Минэкономики и Генерального штаба ВСУ 15 мая.
На сегодняшний день подавать данные для бронирования работников может только руководитель предприятия, имеющего доступ к «Дії». Это усложняет процесс для компаний с иностранным менеджментом, даже если они имеют статус критически важных.
Предложенное решение предусматривает передачу информации о бронировании в государственный орган, который признал предприятие критическим, а уже этот орган будет самостоятельно вносить данные в «Дію». Подобная схема уже работает для работников проектов международной технической помощи, специализированных учреждений ООН и членов наблюдательных советов.
Кроме темы бронирования, на встрече обсуждались и другие важные для бизнеса вопросы:
- Проблемы с учетом мобилизованных работников. Данные по мобилизованным после 18 апреля должны быть учтены в общем количестве военнообязанных. Идет тестирование изменений в системе «Оберег», запуск ожидается в ближайшее время.
- Отмена бронирований без уведомления. В «Резерв+» исчезает статус бронирования, а компании не получают объяснений.
- Период повторного бронирования. Бизнес предлагает разрешить подавать заявки заранее (например, за месяц до истечения срока), поскольку сокращение периода с 72 до 24 часов Минобороны и Генштаб не поддерживают.
- Автоматизация отсрочки для ученых. Вопросы в разработке, детали — в будущих обновлениях.
- Мониторинг компаний с критическим статусом. Он будет производиться без фиксированных сроков, постепенно.
- Расчет доходов. Выплаты работникам, включая больничные и отпускные, учитываются в совокупном доходе. Сложные случаи будут рассматриваться отдельно.
- Цифровизация отчетности. Все базовые карты военнообязанных уже внесены в реестр «Оберег», однако цифровой обмен информацией между бизнесом и государством еще требует доработки.
- Отсрочка для родителей троих детей. Рассматривается механизм автоматического предоставления отсрочки, даже если некоторые из детей являются пасынками или падчерицами.
- Отсутствие ответственности за задержку. Госорганы указывают, что основная причина — некачественно подготовленные документы от компаний. В то же время, бизнес требует установления ответственности за затягивание рассмотрения заявлений.
- Актуализация данных в «Оберег». Уволенные работники могут оставаться в реестре месяцами. Им рекомендуется обновлять данные самостоятельно через «Резерв+».
Справка Finance.ua:
- в Минэкономики удовлетворены перебронированием. Компании могут бронировать сотрудников, если отвечают критериям, например зарплата от 20 тыс.грн. Никаких глобальных изменений правил бронирования работников не предусматривается, сообщил заместитель министра экономики Виталий Киндратов;
- в Украине обновили правила бронирования военнообязанных. Обновлен порядок бронирования, а также критерии и процедуры, по которым определяются предприятия, учреждения и организации, критически важные для функционирования экономики, жизнеобеспечения населения и нужд Вооруженных Сил в особый период.
Поделиться новостью