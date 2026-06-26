Skoda представила флагманский электрический внедорожник (фото, видео) Сегодня 04:08 — Технологии&Авто

Skoda Peaq

Чешский автобренд Skoda официально представил свой новый трехрядный электрический внедорожник Peaq. Он позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая самый высокий уровень комфорта, пространства и технологий.

Что известно о новинке

Внедорожник с трехрядным салоном, семью сиденьями и запасом хода более 640 км сразу после премьеры претендует на звание самого популярного семейного автомобиля.

Общая длина 4,87 метра и колесная база почти три метра делают его самым большим и простым внедорожником Škoda, а также первой моделью бренда в сегменте больших SUV. По габаритам он больше Skoda Kodiaq.

Экстерьер

Дизайн самого большого и просторного внедорожника в линейке Škoda выполнен в соответствии с концепцией Modern Solid, которая славится минимализмом и четкими линиями. Кузов отличается длинным, плавно изогнутым лобовым стеклом и пологим профилем крыши.

Т-образные фары и черная глянцевая панель Tech-Deck Face являются ключевыми элементами дизайна Modern Solid. Задняя часть автомобиля повторяет переднюю как по дизайну, так и по деталям.

Фары доступны в двух конфигурациях, при этом все функции освещения используют только светодиодную технологию. В топовой комплектации установлены матричные светодиодные фары, использующие 18 сегментов для автоматического предотвращения ослепления водителей встречного движения при включении дальнего света. В стандартную комплектацию входят светодиодные задние фонари Top с анимированными указателями поворота.

Внедорожник также имеет рельефный капот, бампер с линией «Вулкан», угловые воздушные завесы и стилизованный нижний воздухозаборник.

Новая модель Peaq, общая длина которой составляет 4874 мм, на 116 мм длиннее своего аналога с двигателем внутреннего сгорания — Kodiaq. Ее колесная база, составляющая 2965 мм, на 174 мм длиннее, чем у Superb.

Peaq — первая модель в истории Škoda, оснащенная панорамной крышей 2,1 метра — самой большой в линейке — с системой динамичного управления солнцезащитными шторками Dynamic Shade Control.

В автомобиле встроены дверные ручки, которые выдвигаются с помощью ключа или вручную нажатием на кнопку, обозначенную на ручке.

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Коэффициент аэродинамического сопротивления Skoda Peaq — 0,249.

Peaq предлагается в десяти цветах и ​​с колесами диаметром от 19 до 21 дюйма.

Интерьер

Эта модель — самая вместительная среди всех автомобилей этого бренда. В салоне с комфортом могут разместиться до семи взрослых.

В пятиместной конфигурации автомобиль имеет самый большой багажник среди всех моделей Škoda — объемом 935 литров, дополненный 37-литровым передним багажником.

Peaq доступен в пяти вариантах дизайна интерьера: Suite Black, Suite Ceramique, Lodge, Loft и Sportline. В двух топовых вариантах Suite используется высококачественная кожаная отделка Techtona: черная для Suite Black и светло-серая для Suite Ceramique.

Также есть дополнительный пакет Relax, предусматривающий сиденья для отдыха с вентиляцией и функцией массажа, эргономичные подставки для ног, две подушки, складной столик в центральной консоли и встроенное приложение для поддержания хорошего самочувствия. Пакет Relax включает в себя премиальную аудиосистему Sonos, разработанную специально для Peaq, с 16 динамиками и выходной мощностью 755 Вт.

Главным центром управления автомобилем является новейшая информационно-развлекательная система, созданная на базе платформы Android и оснащенная вертикально расположенным 13,6-дюймовым дисплеем — первым в своем роде у модели Škoda.

Кроме пакета Relax, доступны пять дополнительных пакетов: Convenience, Tech, Assist, Winter и Simply Clever.

В стандартную комплектацию входят 10 подушек безопасности, в том числе центральная и задние боковые подушки безопасности.

Варианты аккумуляторов и силовых агрегатов

Модельный ряд электромобиля включает три основных варианта:

Peaq 60: оснащен аккумулятором емкостью 63 кВт⋅час. Запас хода составляет до 440 км.

Peaq 90: оснащен аккумулятором емкостью 91 кВт·ч (задний привод). Максимальный запас хода — до 630−647 км.

Peaq 90x: оснащен аккумулятором емкостью 91 кВт·ч (полный привод). Точный запас хода колеблется в пределах 600 км. Последний — самый емкий аккумулятор из когда-либо установленных на электромобиле Škoda.

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Доступны три варианта силовых агрегатов мощностью от 204 л. с. до 300 л.с. с возможностью выбора заднего или полного привода. Кроссовер также может буксировать прицеп весом до 2000 кг.

При вождении Peaq поддерживает управление одной педалью и оснащен тепловым насосом нового поколения, что повышает эффективность.

Он также поддерживает двунаправленную зарядку, позволяющую использовать энергию, накопленную в аккумуляторе, вне автомобиля.

Фокус По материалам:

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