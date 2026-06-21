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Эксперты назвали лучший недорогой электромобиль

Технологии&Авто
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Tesla Model 3
Tesla Model 3
Эксперты Consumer Reports определили электромобиль, на который точно следует обратить внимание. Эту модель также советуют и водители. Среди всех электромобилей нелюксового класса одна модель получила знак рекомендации — обновленная Tesla Model 3. Это одна из самых популярных моделей американского бренда.
Об этом пишет SlashGear.

Почему рекомендуют Tesla Model 3

По словам экспертов, электрокар Tesla Model 3 способен удивить хорошим ускорением, приятной управляемостью и быстрой зарядкой. Также автомобиль получил высокие оценки безопасности.
В издании отметили, что запас хода Tesla Model 3 варьируется от 350 до 670 км в зависимости от модификации.
Также модель предлагается с системой автономного вождения Full Self-Driving.
Другими особенностями Tesla Model 3 является наличие режима Sentry Mode, следящего за обстановкой вокруг автомобиля, а также режима Pet Mode, поддерживающего оптимальные настройки климат-контроля в автомобиле во время стоянки, если внутри находится домашнее животное.
По материалам:
УНІАН
АвтоЭлектромобили
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