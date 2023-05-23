Швейцарский Julius Baer блокирует инвестсчета россиян и белорусов — Finance.ua

Швейцарский Julius Baer блокирует инвестсчета россиян и белорусов Сегодня 19:30 — Фондовый рынок

Швейцарский Julius Baer блокирует инвестсчета россиян и белорусов

Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer сообщил своим российским и белорусским клиентам о замораживании их инвестиционных счетов из-за требований европейского депозитария Euroclear.

Об этом пишет Forbes russia со ссылкой на компанию Main Partner Trust, оказывающую юридические и консалтинговые услуги на Кипре.

В компании Main Partner Trust объяснили, что письма были разосланы клиентам в понедельник.

Банк подтвердил изданию рассылки сообщений своим клиентам из рф и беларуси.

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Так, их инвестиционные счета будут изолированы от других активов, а операции по этим инвестиционным счетам заморожены. Об этом сообщила компания Main Partner Trust, которая предоставляет юридические и консалтинговые услуги на Кипре. В компании Main Partner Trust объяснили, что письма были разосланы клиентам в понедельник.

Глава отдела корпоративных коммуникаций банка Julius Baer Ян Вондер Мюль подтвердил информацию о том, что инвестиционные счета будут изолированы из-за требований Euroclear.

В письме клиентам банк ссылается на требование международного депозитария Euroclear изолировать счета россиян и белорусов в рамках санкционного законодательства.

«Euroclear требует выделить хранящиеся в Euroclear ценные бумаги и денежные средства, полученные от этих ценных бумаг, на специальные счета в Euroclear», — говорится в письме.

В письме Julius Baer информирует клиентов из рф и беларуси, что продажа ценных бумаг, хранящихся в Euroclear, временно приостановлена, а покупка новых бумаг невозможна.

При этом денежные поступления от продажи акций и облигаций, купонные и дивидендные выплаты будут храниться на отдельных счетах. В письме уточняется, что счета имеют ограниченный доступ и клиенты не могут распоряжаться ими.

В письмах российским и белорусским клиентам также подчеркивается, что эти меры вступают в силу незамедлительно.

«Они обеспечивают соблюдение банком санкций, а также защищают ваши интересы, уменьшая потенциальную уязвимость к соответствующим ограничениям», — говорится в письме.

Для ценных бумаг, хранящихся в Euroclear, эти меры означают фактически замораживание, объяснила директор Main Partner Trust Алена Сахарова. При этом речь идет только об учитываемых активах в Euroclear.

«Ценные бумаги, хранящиеся в других депозитариях, пока не подпадают под вышеперечисленные меры. Однако банк не может контролировать дальнейшее применение ограничений другими депозитариями. Кроме того, нельзя исключать, что другие депозитарии в ЕС или другой юрисдикции могут ввести аналогичные меры, потому что Euroclear и банк будут следовать таким инструкциям в рамках применимых санкций», — пишет Julius Baer.

При этом требование изоляции активов россиян и граждан беларуси не распространяется на тех, кто имеет гражданство в ЕС, Европейской экономической зоне или Швейцарии. Банк также не будет обособлять счета, если у клиента — физического лица есть постоянный или временный вид на жительство в ЕС, ЕЭС или Швейцарии.

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В противном случае любой гражданин россии и беларуси, любое физическое лицо, проживающее в одной из этих стран, а также любая компания, основанная в этих странах, попадет под ограничения, добавляет издание.

По словам источников издания на банковском рынке, Julius Baer — не первый швейцарский банк, применяющий усиленный комплаенс по отношению к российским и белорусским клиентам.

По словам собеседника, Credit Suisse и UBS «начали активно всех трясти еще в конце прошлого года» после того, как руководители банков провели собрание с представителями местного регулятора. В то же время у разных банков были разные технические возможности, поэтому кто-то начал заморозку активов раньше, а кто-то позже, рассказал источник.

Решение о замораживании активов россиян Julius Baer принял после уведомления от Euroclear в апреле 2023 года с требованием о соблюдении санкционных ограничений против граждан россии и беларуси, говорится в письме клиентам.

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Фінансовий клуб По материалам:

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