россия может потерять $4,5 млрд в год из-за эмбарго на алмазы — Finance.ua

россия может потерять $4,5 млрд в год из-за эмбарго на алмазы Сегодня 07:28 — Мир

россия может потерять $4,5 млрд в год из-за эмбарго на алмазы

россия может потерять $4,5 млрд в год из-за эмбарго на алмазы.

Комитета В Р по вопросам бюджета Роксолана Пидласая. Об этом сообщает главапо вопросам бюджета Роксолана Пидласая.

Народный депутат объяснила, что продажа алмазов — одна из крупнейших статей неэнергетического экспорта россии. Около $1,5 млрд агрессор зарабатывает на продаже драгоценного минерала в страны ЕС, Великобритании и США.

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«На прошлой неделе о санкциях на российские бриллианты заявили Великобритания, ЕС и страны G7, но миру нужна эффективная система отслеживания происхождения бриллиантов», — добавила Пидласая.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что новый пакет санкций Европейского Союза против россии содержит ограничения против ряда иностранных компаний, которые помогают москве уклоняться от санкций.

«И именно поэтому в одиннадцатом пакете санкций у нас более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас есть четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть поставляют санкционные товары непосредственно в россию из Европейского Союза в обход через третьи страны», — отметила она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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