россия может потерять $4,5 млрд в год из-за эмбарго на алмазы — Finance.ua
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россия может потерять $4,5 млрд в год из-за эмбарго на алмазы

Мир
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россия может потерять $4,5 млрд в год из-за эмбарго на алмазы
россия может потерять $4,5 млрд в год из-за эмбарго на алмазы
россия может потерять $4,5 млрд в год из-за эмбарго на алмазы.
Об этом сообщает глава Комитета В Р по вопросам бюджета Роксолана Пидласая.
Народный депутат объяснила, что продажа алмазов — одна из крупнейших статей неэнергетического экспорта россии. Около $1,5 млрд агрессор зарабатывает на продаже драгоценного минерала в страны ЕС, Великобритании и США.
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«На прошлой неделе о санкциях на российские бриллианты заявили Великобритания, ЕС и страны G7, но миру нужна эффективная система отслеживания происхождения бриллиантов», — добавила Пидласая.
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Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций Европейского Союза против россии содержит ограничения против ряда иностранных компаний, которые помогают москве уклоняться от санкций.
«И именно поэтому в одиннадцатом пакете санкций у нас более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас есть четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть поставляют санкционные товары непосредственно в россию из Европейского Союза в обход через третьи страны», — отметила она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
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