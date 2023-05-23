Такого не было с 1996 года. В россии – рекордная нехватка рабочей силы — Finance.ua

Такого не было с 1996 года. В россии – рекордная нехватка рабочей силы Сегодня 02:39 — Мир

Такого не было с 1996 года. В россии – рекордная нехватка рабочей силы

В россии наблюдается самая высокая нехватка рабочей силы с 1996 года, более трети российских промышленных предприятий не могут найти работников.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проводимого ежемесячно российским Институтом экономической политики имени Егора Гайдара, пишет Poitico.

«В россии зафиксирована самая острая нехватка рабочей силы с тех пор, как президент владимир путин впервые пришел к власти на фоне вторжения москвы в Украину», — отмечает издание.

Опрос около 1000 промышленных предприятий россии в апреле показал, что на 35% предприятий не хватает рабочих рук.

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По данным института, недостаток частично был связан с «частичной мобилизацией» населения рф, начавшейся с сентября 2022 года.

Нехватка кадров в стране является «глубокой и долгосрочной проблемой», сдерживающей промышленный рост, заявил Сергей Цухло, руководитель отдела бизнес-исследований Института.

По словам Цухло, дефицит остро ощущался в легкой промышленности и машиностроении. И хотя уход из страны западных брендов, таких как McDonald’s и Starbucks, открыл возможности для местных предпринимателей, добавил он, нехватка рабочих теперь означает, что «на их месте просто некому производить».

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НВ По материалам:

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