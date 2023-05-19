У россии возникли большие проблемы в торговле с Китаем: нечем платить — Finance.ua
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У россии возникли большие проблемы в торговле с Китаем: нечем платить

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В россии возникли трудности в торговле с Китаем после того, как Запад запретил российским компаниям использовать евро и доллар в международной торговле. россиянам не хватает юаней, чтобы оплачивать китайские товары.
Об этом пишет «Коммерсантъ», анализируя ситуацию на Московской бирже.
«С начала мая резко возросла стоимость сделок своп с юанем, закрепившись выше уровня 6% годовых. Участники рынка отмечают высокий спрос на китайскую валюту со стороны импортеров, который не покрывается предложением экспортеров и Минфина», — пишет издание.
Ситуация на бирже говорит о том, что российским компаниям банально нечем оплачивать китайские товары, потому что в россии нет эквивалентного количества китайской валюты. Именно юань заменил доллар и евро в торговле между рф и Китаем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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