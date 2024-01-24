Швейцарские ученые разработали третью человеческую роботизированную руку, которая контролируется с помощью диафрагмы — Finance.ua

Швейцарские ученые разработали третью человеческую роботизированную руку, которая контролируется с помощью диафрагмы Сегодня 01:37 — Технологии&Авто

Швейцарские ученые разработали третью человеческую роботизированную руку, которая контролируется с помощью диафрагмы

Ученые из исследовательского института EPFL в Швейцарии под руководством нейроинженера Сильвестро Мицера

создали третью роботизированную руку, которая управляется с помощью диафрагмы.

Об этом сообщает EPFL

Мицера разрабатывает передовые технологические решения, которые помогают людям восстановить сенсорные и моторные функции, утраченные в результате травматических событий или неврологических расстройств. До сих пор он никогда не работал над усовершенствованием человеческого тела и познания с помощью технологий.

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Его команда провела исследование, выяснив, как можно отслеживать движение диафрагмы для успешного управления дополнительной рукой, по сути, дополняя здорового человека третьей роботизированной конечностью.

«Это исследование открывает новые увлекательные возможности, показывая, что дополнительные руки могут быть широко управляемыми и возможно одновременное управление обеими природными руками», — отметил Мицера.

Исследование является частью проекта «Третья рука», целью которого является создание роботизированной руки, которая помогала бы в выполнении повседневных задач или в поисково-спасательных работах. Мицера считает, что изучение когнитивных ограничений контроля третьей руки может на самом деле открыть путь к лучшему пониманию человеческого мозга.

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«Основная мотивация этого управления третьей рукой — понять нервную систему, — объяснил нейроинженер. — Затем мы можем передать эти знания для разработки, например, вспомогательных устройств для людей с инвалидностью или протоколов реабилитации после инсульта».

Чтобы исследовать когнитивные ограничения аугментации, исследователи сначала создали виртуальную среду, чтобы проверить способность здорового пользователя управлять виртуальной рукой с помощью диафрагмы. Они обнаружили, что управление диафрагмой не мешает управлению физиологическими руками.

В этой установке виртуальной реальности пользователь оснащен поясом, измеряющим движение диафрагмы. Надев гарнитуру виртуальной реальности, пользователь видит три руки: правую руку и кисть, левую и кисть, и третью руку между ними с симметричной шестипалой рукой.

«Мы сделали эту руку симметричной во избежание перекоса в сторону левой или правой руки», — прокомментировала Джулия Доминианни, аспирантка Института Neuro-X при EPFL.

Система была протестирована на 61 здоровом субъекте в ходе более 150 сеансов.

«Управление третьей рукой с помощью диафрагмы действительно очень интуитивно понятно, и участники очень быстро учатся контролировать дополнительную конечность, — отметила Доминианни. — Кроме того, наша стратегия управления по своей сути не зависит от биологических конечностей, и мы показали, что диафрагменный контроль не влияет на способность пользователя связно говорить».

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Исследователи также успешно протестировали управление диафрагмой с помощью настоящей роботизированной руки, упрощенной, состоящей из штанги, которая может выдвигаться и возвращаться назад. Когда пользователь сжимает диафрагму, стержень выдвигается.

Предыдущие исследования в рамках проекта «Третья рука» были направлены на помощь людям с ампутированными конечностями. Последнее исследование Science Robotics — это шаг от восстановления человеческого тела до его дополнения.

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