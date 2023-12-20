Volvo привлечет более 1000 роботов к производству электрокаров нового поколения — Finance.ua

Volvo привлечет более 1000 роботов к производству электрокаров нового поколения Сегодня 23:33 — Технологии&Авто

Volvo привлечет более 1000 роботов к производству электрокаров нового поколения

Автопроизводитель Volvo Cars будет использовать более 1300 промышленных роботов от компании ABB для производства электромобилей нового поколения.

Volvo будет использовать новые промышленные роботы моделей IRB 6710, 6720 и 6730 от ABB для различных задач, включая точечную сварку и т. д.

Роботы будут использоваться на предприятиях Volvo в Торсланде (Швеция) и Дацине (Китай).

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Роботы являются частью новой линейки модульных промышленных аппаратов от ABB, которые позволяют пользователям легко менять размер и радиус действия каждой модели.

Кроме этого, эти работы пригодны для обработки полезной нагрузки от 150 до 310 кг, с радиусом действия от 2,5 до 3,2 метра.

Первое развертывание этих роботов состоится в начале 2024 года.

«Это очередное обязательство нашего партнера Volvo Cars демонстрирует нашу общую направленность на обеспечение более экологичного производства. Благодаря нашему новому, энергоэффективному большому семейству роботов мы поможем сэкономить до 20% энергии на предприятиях по всему миру», — заявил президент компании ABB Марк Сегура.

Укрінформ По материалам:

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