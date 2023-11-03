Volvo и Geely представили необычный электромобиль без руля и педалей (фото) — Finance.ua
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Volvo и Geely представили необычный электромобиль без руля и педалей (фото)

Технологии&Авто
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Volvo и Geely представили необычный электромобиль без руля и педалей (фото)
Volvo и Geely представили необычный электромобиль без руля и педалей (фото), Фото: Zeekr
Китайско-шведский бренд Zeekr представил электрический минивэн CM1e. Эта модель представляет собой беспилотное такси, которое войдет в автопарк компании Waymo.
Об этом рассказали на сайте Car and Driver.
Бренд Zeekr был создан компаниями Geely и Volvo. Он выпускает премиальные электромобили с передовыми технологиями и богатым оснащением.
Zeekr CM1e получил минималистичный дизайн с прямоугольными передними фарами и компактным воздухозаборником на бампере. На кузове можно обнаружить множество датчиков и камер, которые необходимы для автономного управления.
Фото: Zeekr
Фото: Zeekr
Минивэн получил сдвижную боковую дверь для более удобной посадки внутрь. Сзади установлены узкие фонари, объединенные в один блок.
В интерьере разместили пять сидений, выполненных из экологичных материалов. В каждой из двух капсул на приборной панели расположена подушка безопасности, а между ними расположен информационно-развлекательный дисплей.
Также внутри нет руля и педалей. Автомобиль ездит по дорогам самостоятельно с помощью искусственного интеллекта.
Фото: Zeekr
Фото: Zeekr
Zeekr CM1e снабжен электромотором, установленным в задней оси. Его мощность неизвестна.
Электрический минивэн способен разгоняться 0 до 100 км/ч примерно за 8 секунд. Максимальная скорость составляет 140 км/ч.
Серийную версию Zeekr CM1e планируют представить уже к концу 2023 года. Позже модель будет запущена в серийное производство.
По материалам:
Фокус
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