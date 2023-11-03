Volvo и Geely представили необычный электромобиль без руля и педалей (фото) — Finance.ua

Volvo и Geely представили необычный электромобиль без руля и педалей (фото) Сегодня 02:27 — Технологии&Авто

Volvo и Geely представили необычный электромобиль без руля и педалей (фото), Фото: Zeekr

Китайско-шведский бренд Zeekr представил электрический минивэн CM1e. Эта модель представляет собой беспилотное такси, которое войдет в автопарк компании Waymo.

Об этом рассказали на сайте Car and Driver.

Бренд Zeekr был создан компаниями Geely и Volvo. Он выпускает премиальные электромобили с передовыми технологиями и богатым оснащением.

Zeekr CM1e получил минималистичный дизайн с прямоугольными передними фарами и компактным воздухозаборником на бампере. На кузове можно обнаружить множество датчиков и камер, которые необходимы для автономного управления.

Фото: Zeekr

Минивэн получил сдвижную боковую дверь для более удобной посадки внутрь. Сзади установлены узкие фонари, объединенные в один блок.

В интерьере разместили пять сидений, выполненных из экологичных материалов. В каждой из двух капсул на приборной панели расположена подушка безопасности, а между ними расположен информационно-развлекательный дисплей.

Также внутри нет руля и педалей. Автомобиль ездит по дорогам самостоятельно с помощью искусственного интеллекта.

Фото: Zeekr

Zeekr CM1e снабжен электромотором, установленным в задней оси. Его мощность неизвестна.

Электрический минивэн способен разгоняться 0 до 100 км/ч примерно за 8 секунд. Максимальная скорость составляет 140 км/ч.

Серийную версию Zeekr CM1e планируют представить уже к концу 2023 года. Позже модель будет запущена в серийное производство.

Фокус По материалам:

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