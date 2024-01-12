За шесть лет количество роботов на предприятиях выросло в два раза — Finance.ua

За шесть лет количество роботов на предприятиях выросло в два раза Сегодня 22:15 — Технологии&Авто

За шесть лет количество роботов на предприятиях выросло в два раза

Количество роботов, работавших в промышленных секторах в 2022 году по всему миру, достигло рекордного показателя в 3,9 миллиона. Средняя плотность роботов также достигла исторического максимума — 151 робот на 10 тысяч сотрудников, это более чем вдвое больше, чем измеряли всего 6 лет назад.

По данным отчета Международной федерации робототехники (IFR), плотность действующих промышленных роботов на 10 тыс. работников в странах мира достигла рекорда — 151 робот на 10 тыс. человек.

«Данные о плотности применения роботов показывают состояние автоматизации по всему миру и позволяют нам сравнивать регионы и страны. Скорость внедрения робототехники на предприятиях во всем мире поражает: новая глобальная средняя плотность роботов достигла исторического максимума — 151 робот на 10 тыс. сотрудников — это более чем вдвое больше, чем измеряли всего шесть лет назад», — отметила президент IFR Марина Билл.

По данным IFR, в 2022 году Южная Корея была самой автоматизированной страной по количеству роботов. Плотность применения роботов в стране составила 1012 роботов на 10 тыс. сотрудников. Робототехническая индустрия Южной Кореи все еще развивается. Начиная с 2017 года плотность применения роботов увеличивается в среднем на 6% ежегодно.

Читайте также Компания Figure научила гуманоидных роботов выполнять человеческую работу полностью автономно

Вслед за Южной Кореей следует Сингапур с 730 единицами на 10 тыс. сотрудников.

В 2022 году Германия была третьей наиболее автоматизированной страной с 415 работами на 10 тыс. работников.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.