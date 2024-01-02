LimX Dynamics показала своего робота-гуманоида (видео) — Finance.ua

LimX Dynamics показала своего робота-гуманоида (видео) Сегодня 19:37 — Технологии&Авто

LimX Dynamics показала своего робота-гуманоида (видео)

Китайская компания LimX Dynamics показала движения своего робота-гуманоида CL-1.

В опубликованном компанией видео CL-1 выполнял такие задачи, как подъем по лестнице. Также отмечается, что робот может передвигаться как в помещении, так и на улице. ходьба вниз по склонам.

Также отмечается, что робот может передвигаться как в помещении, так и на улице.

LimX Dynamics ожидает, что ее роботы-гуманоиды будут в конечном итоге задействованы для помощи в обмене товарами и услугами в рамках моделей «от бизнеса к бизнесу и «от бизнеса к потребителю».

В компании также добавили, что планируют усовершенствовать работу по деятельности в опасных сценариях, высококачественном обслуживании клиентов, автомобильном производстве и предоставлении услуг на дому.

Среди прочего, LimX Dynamics объяснила, что, в частности, использует искусственный интеллект в CL-1.

Укрінформ По материалам:

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