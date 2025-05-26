Шуляк раскрыла детали законопроектов о расширении дерегуляции: как повлияют на бизнес — Finance.ua

Шуляк раскрыла детали законопроектов о расширении дерегуляции: как повлияют на бизнес Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Шуляк раскрыла детали законопроектов о расширении дерегуляции: как повлияют на бизнес

Кабинет министров одобрил законопроекты о расширении процесса дерегуляции. Введение в действие новых правил поможет увеличить инвестиции, уменьшит бюрократию, создаст рабочие места и повлияет на экономический рост.

Об этом заявила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк в эфире телемарафона.

«Вопрос дерегуляции на сегодня для Украины чрезвычайно важен, потому что работающий бизнес в Украине — это, прежде всего, уплаченные налоги, которыми финансируются расходы для Вооруженных сил. Ведь средства международных партнеров, которые поступают как помощь для Украины, могут использоваться в основном на социальные и гуманитарные цели. А для того чтобы поддерживать украинское войско, нужны налоги от нашего бизнеса, который максимально работает в Украине, создает здесь рабочие места, помогает развивать экономику», — акцентировала Шуляк.

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Как отметила парламентариq, для украинского бизнеса очень важно, чтобы было как можно меньше бюрократии, как можно меньше вмешательства государства в разных видах: и из-за разных разрешений, и из-за разных согласований должны одобренные правительством законопроекты о расширении процесса дерегуляции, которые вскоре должны поступить на рассмотрение Верховной Рады.

«Первый законопроект предусматривает отмену 63 разрешений и согласований в отраслях^ медицины, окружающей среды, водного и лесного хозяйства, аграрного сектора, энергетики, внешнеэкономической деятельности, образования и культуры. Второй — вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, отменяя ответственность за отсутствие разрешений, аннулирование которых предусмотрено первым.

Так, привела пример Шуляк, в сфере внешнеэкономической деятельности действует требование государственной регистрации договоров, когда осуществляется совместная деятельность с участием иностранного инвестора.

«На сегодняшний день с иностранным инвестором работает не только украинский бизнес, работают органы местного самоуправления, региональные власти, украинское правительство. То есть требование для бизнеса, что нужно обязательно пройти государственную регистрацию для того, чтобы государство знало о заключенных таких соглашениях, оно точно излишнее и обременяющее», — отметила Елена Шуляк.

Также, добавила она, сегодня в сфере образования действует требование получать лицензию, если украинский бизнес хочет заниматься и предоставлять услуги в сфере внешкольного образования.

«Понятно, что такая лицензия точно не нужна, особенно сейчас при разнообразии разных кружков, разных программ для детей, и это точно государство не должно регулировать. Поэтому упразднение 63 разрешений Верховная Рада точно поддержит, чтобы эти инструменты не мешали украинскому бизнесу», — отметила парламентарий.

Шуляк напомнила, что в Плане Украины Ukraine Facility есть три важных маркера, которые касаются развития бизнес-среды и формирования нового благоприятного бизнес-климата. Один из них выполнен еще в конце прошлого года и утвержден соответствующий план дерегулирования. В рамках этого плана правительство выполняет свои обязательства.

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Следующий маркер — создание Единой государственной электронной системы в сфере разрешительных процедур. Уже в экспериментальном порядке начинает работать эта система. Но для того, чтобы она работала на полную мощность, нужно внести изменения соответствующие и в законы, и в нормативно-правовые акты, ну и, конечно, наполнить ее техническими возможностями для того, чтобы бизнес не терял свое время, а через Дію или Государственный портал мог очень быстро через Единое окно, Единый электронный кабинет налаживать все процессы и получать соответствующие разрешения, лицензии и тому подобное", — сообщила Шуляк.

По ее словам, цифровизация способствует максимально тому, чтобы уменьшались расходы бизнеса на различные бюрократические процедуры, что влиять в целом на экономику страны.

«Еще одним маркером Ukraine Facility является требование двигаться по пути сокращения проверок для бизнеса, особенно в тех случаях, когда бизнес делает соответствующие шаги в страховании своей деятельности, различных аудиторских проверок, поэтому, конечно, такие риски снижаются и, конечно, таких разных проверок должно быть меньше. Уверена, что такие решения одобрят представители украинского предпринимательства», — отметила Шуляк.

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Парламентарий отметила большой прогресс в вопросе цифровизации. В то же время, она считает, что следующим этапом для того, чтобы продолжать внедрение цифровых сервисов в государство, нужно переходить к автоматизации различных процессов при предоставлении разрешений, согласований и т. д.

«Важно работать над тем, чтобы были уменьшены коррупционные риски, а они могут быть уменьшены, когда устраняется контакт. Меньше контактов с чиновниками, меньше коррупции. Украинский бизнес должен работать. Поэтому сегодня не только парламент, но и правительство и соответствующие центральные органы исполнительной власти работают над тем, чтобы бюрократическая машина со стороны государства была максимально уменьшена. Все эти процессы очень важны будут непосредственно при отстройке, восстановлении Украины», — подчеркнула Шуляк.

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