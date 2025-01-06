Зеленский: очень хочется снизить налоги, после войны будет новая дерегуляция и новые реформы — Finance.ua

Зеленский: очень хочется снизить налоги, после войны будет новая дерегуляция и новые реформы Сегодня 11:44 — Казна и Политика

Зеленский: очень хочется снизить налоги, после войны будет новая дерегуляция и новые реформы

После войны последует новая налоговая система, новая дерегуляция и новые реформы, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Лексу Фридману.

«Очень хочется снизить налоги, скажу тебе откровенно. Очень хочется. Ну, я думаю, что вся новая налоговая система, новая дерегуляция, новые шаги, новые реформы, все это после войны будет», — сказал Зеленский в интервью Лексу Фридману, опубликованном в воскресенье на YouTube-канале Офиса президента Украины.

Президент также напомнил о необходимости налоговой реформы, отметив важность того, чтобы бизнес возвращался. Зеленский выразил надежду на то, что Украина получит бизнес-инвестиции от США в виде инвестиций в частный сектор.

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Напомним, 10 октября 2024 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 11 416-д об историческом увеличении налогов для населения. За проголосовали 247 депутатов из присутствующих в сессионном зале.

Основные изменения:

1. Повышение со дня вступления в силу закона ставки военного сбора с 1,5 до 5% для наемных работников.

2. С 1 октября 2024 года был введен военный сбор для всех физических лиц-предпринимателей (ФЛП) I, II и IV групп в размере 10% от размера одной минимальной зарплаты (~800 грн ежемесячно).

3. С 1 октября 2024 года был введен военный сбор в размере 1% от дохода для всех ФЛП и юридических лиц III группы единого налога.

4. Возвращение к ежемесячной вместо квартальной объединенной отчетности по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), военного сбора (ВС) и единого страхового взноса (ЕСВ) с 1 января 2025 года.

5. Увеличение ставки налога на прибыль для банков до 50% за 2024 год.

6. Увеличение ставки налога на прибыль для финансовых учреждений (кроме страховщиков) с 2025 года.

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