Минфин не планирует повышение налогов в 2025 году — Finance.ua

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Минфин не планирует повышение налогов в 2025 году

Казна и Политика
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Минфин не планирует повышение налогов в 2025 году
Минфин не планирует повышение налогов в 2025 году
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в 2025 году Министерство финансов не намерено повышать налоги для граждан и бизнеса. По его словам, повышение налогов в 2024 году было вынужденным и компромиссным решением.
Об этом он заявил в эфире телемарафона.
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По его словам, текущие планы фискального ведомства «дают нам основание говорить, что мы не планируем этого делать, и мы хотели бы избежать этих шагов в ближайшей перспективе.

Обоснование повышения налогов в 2024 году

Марченко подчеркнул, что решение об увеличении налогов в 2024 году было болезненным, но необходимым для финансирования Вооруженных Сил Украины.
«Оно достаточно компромиссное. Тот компромисс, на который мы вышли, с точки зрения меня как министра финансов, он лишь частично удовлетворил наши потребности», — сказал он.
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Он отметил, что основная цель заключалась в выравнивании балансов между потребностями армии и возможностями государства.
«Извините, у нас нет других источников, чем финансировать наши ВСУ за счет налогов. Объемы внутренних заимствований тоже имеют природу и определенные ограничения. То есть мы не можем бесконечно раздувать заимствования, нам нужно было опираться на некую стабильную базу», — добавил он.
Марченко выразил надежду, что повышение налогов будет понятно гражданам и бизнесу, поскольку каждая уплаченная гривна идет на поддержку ВСУ.

Справка Finance.ua:

  • по данным Опендатабот, с момента подписания президентом закона о повышении налогов прекратили свою деятельность 22,5 тысячи ФЛП. В первые дни количество закрытий достигало более 1000 ежедневно, а 29 ноября — в день подписания закона — зафиксировано 2332 закрытых бизнеса;
  • в то же время Гетманцев опроверг массовое закрытие ФЛП после повышения налогов;
  • по его словам, по состоянию на 01.12.2024 количество ФЛП составляет 2 076,7 тыс., из них зарегистрированных в этом году 272,9 тыс., что больше по сравнению с началом года на 83,6 тыс. человек.
По материалам:
РБК-Україна
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