Шмыгаль назвал 7 целей Украины на 2024 год — Finance.ua

Шмыгаль назвал 7 целей Украины на 2024 год Сегодня 19:20

Шмыгаль назвал 7 целей Украины на 2024 год, Фото: lb.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатирует, что в войне победителем будет тот, у кого сильнее экономика, более надежные друзья и возможность эффективно уничтожать врага. Он выделил несколько главных целей для Украины на 2024 год.

Об этом он сообщил на форуме «Украина. 2024 год».

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По его словам, первая цель касается самостоятельности в оборонно-промышленном комплексе.

«Важно производить как можно больше оружия самим», — отметил Шмигаль.

Вторая цель — обеспечение финансовыми ресурсами Украины. Киев постоянно работает с международными партнерами — от Японии до США. Сейчас чиновники занимаются поиском финансовых ресурсов, чтобы закрыть потребность в 37 млрд. долларов на этот год.

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Третьей целью является конфискация российских активов, что также связано с обеспечением финансовыми ресурсами Украины.

Четвертая — экономическое обновление. В 2024 году в госбюджете заложено 45 млрд грн на помощь бизнесу, чтобы добиться этой цели. Речь идет о грантах, льготных кредитах, индустриальных парках, крупных инвестиционных проектах, страховании военных рисков, новых рынках для экспорта.

Пятая цель касается логистики, поддерживающей экономику. Отмечается, что для выполнения этой задачи Украина разворачивает мощности портов, запускает новые пункты пропуска и продолжает строить прагматическое партнерство с соседями.

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Шестая цель — продолжение восстановления. Ожидается увеличение программы «єВідновлення», усиление защиты энергетики и обеспечение школ и больниц укрытием. Сюда относят и гуманитарное разминирование.

Седьмая цель — евроинтеграция Украины.

«Сейчас у нас окно возможностей и мы его используем. Начинаем переговоры с ЕС о нашем вступлении. Формируем переговорную команду. ЕС как цель и ЕС как путь — одинаково важны. Это делает нашу страну более сильной», — подчеркнул Шмигаль.

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Напомним, глава Верховной Рады Украины рассказал , какие основные экономические цели стоят перед парламентом в 2024 году. Одной из задач является наработка компенсаторного механизма.

Слово і Діло По материалам:

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