Шмыгаль назвал 7 целей Украины на 2024 год — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шмыгаль назвал 7 целей Украины на 2024 год

36
Шмыгаль назвал 7 целей Украины на 2024 год
Шмыгаль назвал 7 целей Украины на 2024 год, Фото: lb.ua
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатирует, что в войне победителем будет тот, у кого сильнее экономика, более надежные друзья и возможность эффективно уничтожать врага. Он выделил несколько главных целей для Украины на 2024 год.
Об этом он сообщил на форуме «Украина. 2024 год».
Читайте также
По его словам, первая цель касается самостоятельности в оборонно-промышленном комплексе.
«Важно производить как можно больше оружия самим», — отметил Шмигаль.
Вторая цель — обеспечение финансовыми ресурсами Украины. Киев постоянно работает с международными партнерами — от Японии до США. Сейчас чиновники занимаются поиском финансовых ресурсов, чтобы закрыть потребность в 37 млрд. долларов на этот год.
Читайте также
Третьей целью является конфискация российских активов, что также связано с обеспечением финансовыми ресурсами Украины.
Четвертая — экономическое обновление. В 2024 году в госбюджете заложено 45 млрд грн на помощь бизнесу, чтобы добиться этой цели. Речь идет о грантах, льготных кредитах, индустриальных парках, крупных инвестиционных проектах, страховании военных рисков, новых рынках для экспорта.
Пятая цель касается логистики, поддерживающей экономику. Отмечается, что для выполнения этой задачи Украина разворачивает мощности портов, запускает новые пункты пропуска и продолжает строить прагматическое партнерство с соседями.
Читайте также
Шестая цель — продолжение восстановления. Ожидается увеличение программы «єВідновлення», усиление защиты энергетики и обеспечение школ и больниц укрытием. Сюда относят и гуманитарное разминирование.
Седьмая цель — евроинтеграция Украины.
«Сейчас у нас окно возможностей и мы его используем. Начинаем переговоры с ЕС о нашем вступлении. Формируем переговорную команду. ЕС как цель и ЕС как путь — одинаково важны. Это делает нашу страну более сильной», — подчеркнул Шмигаль.
Читайте также
Напомним, глава Верховной Рады Украины рассказал, какие основные экономические цели стоят перед парламентом в 2024 году. Одной из задач является наработка компенсаторного механизма.
По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.