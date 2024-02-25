Стефанчук сообщил, какая основная экономическая задача парламента на 2024 год — Finance.ua

Стефанчук сообщил, какая основная экономическая задача парламента на 2024 год
Руслан Стефанчук, глава Верховной Рады Украины, указал, какие основные экономические цели стоят перед парламентом в 2024 году. Одной из задач является наработка компенсаторного механизма.
Об этом он рассказал на форуме «Украина. Год 2024», сообщает Укринформ.
«Мы уже приняли три закона, которые крайне важны. Они позволяют выполнить наши обязательства перед Всемирным банком и привлечь в Украину 1,5 миллиарда долларов», — отметил спикер.
Он добавляет, что сейчас Верховная Рада работает с парламентами других стран над выработкой правовых и законодательных механизмов по компенсаторному механизму.
«Также мы будем отталкиваться от тех экономических задач, над которыми будем работать с правительством. Все они будут находить поддержку в парламенте», — заверил Стефанчук.
Напомним, сегодня в Киеве проходит форум «Украина. Год 2024». Основные темы касаются достижений украинских целей в войне, развитие сил обороны и безопасности, работа оборонно-промышленного комплекса, обеспечение экономического роста и интеграции Украины в мировые рынки, реализация Украинской формулы мира, гарантии безопасности для Украины.
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