Стефанчук сообщил, какая основная экономическая задача парламента на 2024 год — Finance.ua

Стефанчук сообщил, какая основная экономическая задача парламента на 2024 год Сегодня 18:39

Руслан Стефанчук, глава Верховной Рады Украины, указал, какие основные экономические цели стоят перед парламентом в 2024 году. Одной из задач является наработка компенсаторного механизма.

Об этом он рассказал на форуме «Украина. Год 2024», сообщает Укринформ.

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«Мы уже приняли три закона, которые крайне важны. Они позволяют выполнить наши обязательства перед Всемирным банком и привлечь в Украину 1,5 миллиарда долларов», — отметил спикер.

Он добавляет, что сейчас Верховная Рада работает с парламентами других стран над выработкой правовых и законодательных механизмов по компенсаторному механизму.

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«Также мы будем отталкиваться от тех экономических задач, над которыми будем работать с правительством. Все они будут находить поддержку в парламенте», — заверил Стефанчук.

Напомним, сегодня в Киеве проходит форум «Украина. Год 2024». Основные темы касаются достижений украинских целей в войне, развитие сил обороны и безопасности, работа оборонно-промышленного комплекса, обеспечение экономического роста и интеграции Украины в мировые рынки, реализация Украинской формулы мира, гарантии безопасности для Украины.

Укрінформ По материалам:

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