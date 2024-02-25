Стефанчук сообщил, какая основная экономическая задача парламента на 2024 год — Finance.ua
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Стефанчук сообщил, какая основная экономическая задача парламента на 2024 год

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Руслан Стефанчук, глава Верховной Рады Украины, указал, какие основные экономические цели стоят перед парламентом в 2024 году. Одной из задач является наработка компенсаторного механизма.
Об этом он рассказал на форуме «Украина. Год 2024», сообщает Укринформ.
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«Мы уже приняли три закона, которые крайне важны. Они позволяют выполнить наши обязательства перед Всемирным банком и привлечь в Украину 1,5 миллиарда долларов», — отметил спикер.
Он добавляет, что сейчас Верховная Рада работает с парламентами других стран над выработкой правовых и законодательных механизмов по компенсаторному механизму.
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«Также мы будем отталкиваться от тех экономических задач, над которыми будем работать с правительством. Все они будут находить поддержку в парламенте», — заверил Стефанчук.
Напомним, сегодня в Киеве проходит форум «Украина. Год 2024». Основные темы касаются достижений украинских целей в войне, развитие сил обороны и безопасности, работа оборонно-промышленного комплекса, обеспечение экономического роста и интеграции Украины в мировые рынки, реализация Украинской формулы мира, гарантии безопасности для Украины.
По материалам:
Укрінформ
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