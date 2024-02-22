Благодаря морскому коридору поступления в госбюджет выросли на треть — Finance.ua

Благодаря морскому коридору поступления в госбюджет выросли на треть Сегодня 06:19

Налоговые поступления в Украине сейчас на 25−30% больше, чем предполагалось в госбюджете, прежде всего благодаря успешному функционированию созданного Украиной экспортного коридора в Черном море.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

«Хорошая новость в том, что мы начинаем возвращаться к предыдущим цифрам в наших ключевых экспортных сферах — сельское хозяйство, металлургия и т. д. Мы восстановили морской экспорт, и это делает нас сильнее. Цифры в ноябре и декабре прошлого года очень оптимистичны», — сказал он.

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По словам вице-премьера, первым признаком здесь является рост объемов товаров, которые украинская железная дорога доставляет в морские порты.

«Это — первый индикатор, но в целом мы видим, что налоговые поступления больше, чем это предполагалось в бюджете, на 25−30% в зависимости от группы товаров. И в целом — это больше, чем мы ожидали», — отметил Кубраков.

Он также отметил, что нужно развивать и увеличивать мощности существующих экспортных маршрутов наряду с открытием новых пограничных переходов.

Напомним, с конца прошлого года Украина начала разрабатывать новый механизм гарантий покрытия ущерба судовладельцам в случае их наступления, и была создана программа страхования судов Unity.

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