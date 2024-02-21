В обход польской границы: Украина планирует более предсказуемый экспортный маршрут — Finance.ua
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В обход польской границы: Украина планирует более предсказуемый экспортный маршрут

Казна и Политика
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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подчеркнул, что блокирование границы означает миллиардные потери как украинской экономики, так и экономики Европейского Союза.
Из-за блокирования польскими протестующими украинской сухопутной границы с Европейским Союзом Украина планирует создать дополнительный маршрут через реку Дунай, чтобы увеличить экспорт до довоенного уровня, сообщает Bloomberg.
«В наших планах на этот год — устранить все искусственные препятствия для экспортеров, и мы работаем над улучшением внутренней логистики. Мы планируем контейнерные перевозки по верхнему Дунаю», — отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
Он добавил, что Румыния «более предсказуема», чем польская граница.
По его словам, предложенный новый маршрут будет проходить от украинского порта Измаил до румынской Констанцы и дунайских портов Германии.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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