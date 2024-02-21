В обход польской границы: Украина планирует более предсказуемый экспортный маршрут — Finance.ua

В обход польской границы: Украина планирует более предсказуемый экспортный маршрут Сегодня 11:44 — Казна и Политика

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подчеркнул, что блокирование границы означает миллиардные потери как украинской экономики, так и экономики Европейского Союза.

Из-за блокирования польскими протестующими украинской сухопутной границы с Европейским Союзом Украина планирует создать дополнительный маршрут через реку Дунай, чтобы увеличить экспорт до довоенного уровня, сообщает Bloomberg

«В наших планах на этот год — устранить все искусственные препятствия для экспортеров, и мы работаем над улучшением внутренней логистики. Мы планируем контейнерные перевозки по верхнему Дунаю», — отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Он добавил, что Румыния «более предсказуема», чем польская граница.

По его словам, предложенный новый маршрут будет проходить от украинского порта Измаил до румынской Констанцы и дунайских портов Германии.

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УНІАН По материалам:

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