Схема на миллиард: экс-депутата разоблачили на присвоении нефтепродуктов для армии — Finance.ua

Схема на миллиард: экс-депутата разоблачили на присвоении нефтепродуктов для армии Сегодня 19:45 — Криминал

Схема на миллиард: экс-депутата разоблачили на присвоении нефтепродуктов для армии, Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили бывшего народного депутата и его сообщников, которые нанесли ущерб государственному бюджету почти 1 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

«Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Служба безопасности Украины по материалам Госаудитслужбы объявили о подозрении бывшему народному депутату, его бизнес-партнеру и четырем их соучастникам. Они подозреваются в незаконном присвоении и продаже 97 тыс. тонн конфискованных государством на потребности армии нефтепродуктов», — говорится в сообщении.

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В результате этих махинаций, которые были совершены в 2014—2017 годах, государственному бюджету был нанесен ущерб почти на 1 млрд гривен.

В 2014 году государство конфисковало почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов у структур Сергея Курченко — олигарха времен Януковича, сбежавшего из Украины в рф. Как установило следствие, с помощью политического лобби бывшего народного депутата эти нефтепродукты передали для реализации профильному госпредприятию, чтобы наполнить госбюджет. В то время это госпредприятие возглавляли руководители, подконтрольные бизнес-партнеру экс-депутата.

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По указанию фигурантов дела, должностные лица этого госпредприятия способствовали продаже почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов по существенно заниженным ценам группе компаний, владельцем которой был бизнес-партнер экс-депутата.

По данным следствия, далее эти нефтепродукты реализовывались на заправках этой группы компаний и других сетевых АЗС, а полученный доход концентрировался у бенефициаров схемы.

Для создания видимости, что арестованные нефтепродукты переданы на нужды Министерства обороны, госпредприятие осуществило соответствующие поставки на коммерческой основе, за которые Минобороны рассчиталось в полном объеме. Но МОУ получило всего 1,6% из т.н. нефтепродуктов Курченко. Все остальное — это были нефтепродукты, закупленные у той же группы компаний, которая, в свою очередь, закупала их в рф и беларуси. В то же время фигуранты реализовали такую ​​же номенклатуру товара на свою группу компаний по цене вдвое дешевле, чем на Вооруженные силы.

По убеждению следствия, бывший нардеп обеспечивал политическое прикрытие этих сделок, используя свое влияние и админресурс в отношении государственных предприятий, судебных и правоохранительных органов, причастных к конфискации этих нефтепродуктов.

В 2020 году суд принял решение о специальной конфискации в пользу государства вышеупомянутых нефтепродуктов и денежных средств, полученных от их реализации. Однако, по данным следствия, весь объем нефтепродуктов и все вырученные от их реализации средства к тому времени уже были присвоены участниками преступной организации, а государственный бюджет получил убытки в размере не менее 967 млн ​​грн.

Досудебное расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

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