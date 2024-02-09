Полмиллиона гривен взятки за непроведение внеплановой проверки — задержаны чиновники Гоструда Сегодня 14:35 — Криминал

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры разоблачены руководители и начальники управления одного из межрегиональных управлений государственной службы по вопросам труда и двух посредников на вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, чиновники создали искусственные условия для проведения внеплановой проверки частного предприятия. В дальнейшем они сообщили руководителю общества, что он может избежать проверки за полмиллиона гривен. Для этого он должен заключить фиктивное соглашение по приобретению товаров у определенной организации и перевести на его счет указанную сумму.

Лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины после получения неправомерной выгоды.

Продолжаются безотлагательные следственные и процессуальные действия, а также проверяется причастность к совершению преступления других лиц.

Мероприятия по разоблачению проводились совместно со следователями ГУ Нацполиции в Киевской области.

Україна Криминальна По материалам:

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