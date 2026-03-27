Самые сильные паспорта в мире в 2026 году (инфографика)

Европейские страны доминировали в списке самых влиятельных паспортов, но в последние годы на вершину поднялись азиатские страны. В этом году тройка стран с самыми влиятельными паспортами находится в Азии: Япония, Сингапур и Южная Корея.

Об этом говорится в рейтинге Rankingroyals.

Напомним, что самый сильный паспорт — тот, который предоставляет безвизовый или визовый доступ по прибытии в большее количество стран мира.

Рейтинг определяется количеством стран, предлагающих безвизовые или визовые поездки по прибытии. Индекс состоит из 199 разных паспортов и 227 разных направлений для путешествий. Он обновляется каждые три месяца.

Какие самые сильные паспорта в мире

Ниже представлены некоторые из самых мощных паспортов в мире.

1 Япония (193)

Японский паспорт — самый сильный паспорт в мире. Его признают самым сильным паспортом в мире уже 5 лет подряд. Японский паспорт считается одним из самых сильных благодаря положительным отношениям страны с другими странами, ее добропорядочным гражданам, которые соблюдают иммиграционное законодательство и не создают трудностей, а также его положительному экономическому влиянию.

Владельцы японских паспортов могут путешествовать в разнообразные желаемые места практически на каждом континенте, таких как Европейский Союз, Северная, Южная и Центральная Америка, Великобритания, страны Персидского залива, Африка и Ближний Восток, среди других.

Япония также известна тем, что имеет один из самых эффективных в мире процессов подачи заявки на получение и обновление паспорта, с системой, которая обеспечивает простую подачу заявок и быстрые периоды обработки.

1 Сингапур (193)

Сингапурский паспорт является самым мощным паспортом в мире, поскольку у него хорошие дипломатические отношения со многими странами, сильная экономика, уважаемый и признанный паспорт, низкий уровень коррупции, эффективная система и хорошее правительство. Кроме того, Сингапур — молодая страна, поэтому у нее есть лишь небольшой культурный багаж.

2 Южная Корея (192)

Южнокорейский паспорт занимает второе место среди сильнейших паспортов в мире. Он позволяет путешествовать в 193 стран без визы.

Южнокорейский паспорт сильный благодаря многим вещам, таким как хорошие дипломатические связи, сильная экономика, надлежащая государственная политика и сотрудничество с другими странами. Южная Корея имеет прочные дипломатические связи со многими странами мира. Она также имеет сильную экономику и граждан с высокими доходами, политику взаимной отмены виз и активную роль в международных группах и договорах.

Граждане с южнокорейскими паспортами могут путешествовать в такие страны, как Бразилия, Европейский Союз, Великобритания, ОАЭ и Соединенные Штаты, без визы или получить визу по прибытии.

3 Германия (191)

Немецкий паспорт — третий по мощности в мире. Он разрешает безвизовый въезд в 191 страну.

Очень высокий показатель мобильности делает его одним из самых желанных паспортов в мире. Кроме того, Германия известна своей стабильной экономикой и высококачественными товарами и услугами. Как следствие, многие страны считают граждан Германии менее склонными к превышению срока пребывания после визы или представляют угрозу безопасности, что облегчает им получение безвизового или визового въезда по прибытии.

3 Испания (191)

Испанский паспорт — третий по силе, поскольку он позволяет въезжать во многие страны без визы или с визой по прибытии. Согласно индексу паспортов Henley за 2022 год, испанский паспорт занимает четвертое место и может быть использован для въезда в 191 страну без визы.

Крепкие экономические и культурные связи между Испанией и многими другими странами облегчили путешествия ее жителей. Кроме того, на испанском языке говорят по всему миру, что позволяет испанцам легко путешествовать в испаноязычные страны, не беспокоясь о неспособности говорить на этом языке.

Такие страны, как Бразилия, Япония, Великобритания, ОАЭ и США, позволяют владельцам испанских паспортов въезжать без визы или выдают им визы по прибытии. Это делает передвижение по миру почти мгновенным.

6 Португалия (188)

Португальский паспорт — шестой по силе паспорт в мире. Он предоставляет право безвизового въезда в 189 стран. Владельцы португальских паспортов имеют безвизовый доступ в Бразилию, Японию, Великобританию, Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты и весь Европейский Союз, что позволяет почти мгновенно совершать международные путешествия.

6 Великобритания (188)

Британский паспорт — шестой по силе в мире. Продолжительная история политической стабильности Соединенного Королевства и членство в международных организациях, таких как Организация Объединенных Наций, также способствует популярности страны во всем мире. Кроме того, страна подписала соглашения о безвизовом режиме путешествий со многими другими странами.

Британский паспорт дает право на безвизовый или визовый въезд по прибытии в десятки стран, включая Бразилию, Японию, Перу, Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты и весь Европейский Союз. Но есть около 40 стран, куда гражданам Великобритании требуется виза для посещения.

7 Соединенные Штаты (187)

Паспорт Соединенных Штатов является седьмым по мощности в мире. Владельцы американских паспортов имеют безвизовый доступ и доступ с визой по прибытии в такие страны, как Бразилия, Япония, Перу, Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты, Канада и весь Европейский Союз, что позволяет почти мгновенно путешествовать за границу.

Однако владельцы паспортов США должны получить визу для въезда примерно в 41 страну, включая россию, Китай и Иран.

Finance.ua писал , что украинцы в Великобритании, Канаде и США в ближайшее время смогут получать загранпаспорта, оформленные в посольствах и консульствах Украины, через сеть сервисных центров VFS Global. Граждане, оформляющие паспорта в дипломатических учреждениях Украины в Великобритании, Канаде и США, смогут выбрать документ в одном из 35 сервисных центров VFS Global.

