Испания в 2026 году выделит Украине 1 млрд евро военной помощи

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил о решении выделить в 2026 году EUR1 млрд на военную поддержку Украины, значительная часть из них будет предоставлена ​​через программу оборонных займов Европейского Союза SAFE.

«Я хотел бы донести до президента Зеленского новые меры поддержки, которые будут направлены на два приоритетных направления для испанского правительства. Во-первых, новое обязательство в размере EUR1 млрд на 2026 год на военную поддержку. И таким образом… на протяжении этих более четырех лет войны поддержка Испании с начала конфликта составляет почти EUR4 млрд», — сказал Санчес на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Мадриде в среду.

По его словам, «мы собираемся сотрудничать и содействовать совместному производству в области оборонной промышленности, и с этой целью сегодня было подписано несколько соглашений, как Министерством обороны, так и разными компаниями, выразившими заинтересованность в совместном производстве с украинскими компаниями».

Второе направление, по словам главы испанского правительства, — участие в программе расширения и укрепления европейской оборонной промышленности.

«Европейская Комиссия несколько месяцев назад запустила несколько совместных проектов финансирования, известных на европейском уровне как инструмент SAFE Поэтому мы будем финансировать часть поддержки Украины через этот инструмент SAFE Европейского Союза. И мы будем продолжать работать над тем, чтобы другие государства-члены также использовали этот инструмент, запущенный Европейской Комиссией несколько месяцев назад.

Поэтому, в соответствии с теми двусторонними соглашениями, которые мы подписали три года назад с Украиной для укрепления нашего двустороннего сотрудничества в военной сфере, мы объявили о выделении размере EUR1 млрд на финансирование в 2026 году, и значительная часть этого будет профинансирована через инструмент SAFE Европейского Союза", — добавил Санчес.

Справка Finance.ua:

Еще 18 ноября 2025 г. Президент провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом, во время которой стороны договорились о масштабной помощи для Украины. Общий объем поддержки составит более 1,8 млрд евро.

Испания передаст Украине тактический радар раннего обнаружения Lanza LTR-25 (Long-range Tactical Radar) от компании Indra Sistemas SA — своего крупнейшего производителя оружия. Соответствующий контракт с компанией подписало испанское Министерство обороны. Стоимость этого радиолокационного комплекса оценивается в 37 миллионов евро.

