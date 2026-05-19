Самые проблемные двигатели среди популярных брендов

За последние годы на рынке появилось немало двигателей, получивших плохую репутацию из-за конструктивных недостатков, дорогостоящих ремонтов и низкой надежности. Особо внимательными стоит быть покупателям подержанных автомобилей.

1.2 PureTech GEN1 и GEN2

Бензиновый трехцилиндровый двигатель Stellantis, устанавливаемый на модели Peugeot, Citroen и Opel, прославился проблемным ремнем ГРМ в масляной ванне. Теоретически такое решение должно было продлить ресурс, но на практике ремень начинал разрушаться гораздо раньше.

Частицы ремня забивали систему смазки и вакуумный насос, что могло привести к потере тормозного усилия и даже заклиниванию двигателя. После волны судебных исков Stellantis продлил гарантию на эти моторы до 10 лет или 175 тыс. км. В поколении GEN3, представленном в 2022 году, проблему решили переходом на цепной привод ГРМ.

1.6 THP

Турбомотор, созданный совместно BMW и PSA, в свое время получал награды International Engine of the Year благодаря хорошей динамике и экономичности. В то же время первые годы производства оказались проблемными.

Основные претензии касались быстрого износа цепи ГРМ, образования нагара и повышенного расхода масла. Это могло привести к проблемам с турбиной и нестабильной работе двигателя. Механики советуют сокращать интервал замены оливы до 10 тыс. км вместо рекомендованных производителем 30 тыс. км.

1.8 TFSI

Бензиновый двигатель Volkswagen Group с непосредственным впрыском широко использовался в Volkswagen и Audi. Несмотря на хорошую динамику, мотор быстро получил проблемную репутацию из-за значительного потребления масла и образования нагара.

В некоторых случаях расход масла доходил до 0,5 литра на 1000 км, что ускоряло износ поршневых колец. В модернизированных версиях после 2015 года большинство этих недостатков устранили.

1.8 1ZZ-FE

Двигатель Toyota 1ZZ-FE устанавливали, в частности, на Avensis. Его хвалили за плавную работу и хорошую динамику, однако у мотора были проблемы с системой смазки.

Главными симптомами были повышенный расход масла и ускоренный износ внутренних компонентов. В худших случаях это могло завершиться заклиниванием двигателя. Больше всего проблем касалось моторов, выпущенных до 2005 года.

2.0 TDI

Один из самых известных дизелей Volkswagen Group также попал в список. Ранние версии 2.0 TDI с форсунками насос имели проблемы с топливной системой, что проявлялось нестабильной работой двигателя, дымностью и потерей мощности.

Владельцы также жаловались на утечки охлаждающей жидкости и дорогостоящий ремонт. После перехода на систему Common Rail в 2007 году ситуация заметно улучшилась.

2.0 D N47

Дизельный мотор BMW N47 стал известен из-за проблемной цепи ГРМ и дорогостоящего ремонта. Кроме того, владельцы сталкивались с неисправностями турбины, двухмассового маховика, топливной системы и фильтра твердых частиц.

Среди типичных проблем называют трещины во впускном коллекторе и случаи повреждения коленчатого вала. Механики считают N47 одним из самых неудачных современных дизелей BMW.

2.0 D Subaru и 2.0 TDCi Ford

Первый дизельный boxer от Subaru изначально получил положительные отзывы благодаря экономичности и хорошей культуре работы. Впоследствии обнаружились проблемы со сцеплением, двухмассовым маховиком и клапаном EGR.

В свою очередь 2.0 TDCi, который использовали Ford и Jaguar, страдал из-за износа топливного насоса высокого давления. Металлическая стружка могла забивать форсунки, а еще одной слабой точкой был двухмассовый маховик.

