Самые популярные бензиновые авто в Украине — Finance.ua

Самые популярные бензиновые авто в Украине Сегодня 19:01 — Личные финансы

Самые популярные бензиновые авто в Украине

Самыми популярными на рынке новых легковушек Украины остаются автомобили с бензиновыми двигателями. Самым популярным среди украинцев стал среднеразмерный хэтчбек Škoda Scala.

Об этом сообщает «Укравтопром».

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили почти 1,7 тыс. авто с бензиновыми двигателями. Это на 5% больше, чем в прошлом году. Однако их рыночная доля снизилась с 54% до 39%.

Лидером рынка новых бензиновых автомобилей стал среднеразмерный хэтчбек Škoda Scala.

10 моделей новых легковушек, оборудованных бензиновыми ДВС, в январе:

Škoda Scala — 126 ед.;

Toyota RAV-4 — 120 ед.;

Renault Duster — 110 ед.;

Mazda CX5 — 103 ед.;

Hyundai Tucson — 77 ед.;

Suzuki Vitara — 66 ед.;

Suzuki SX4 — 66 ед.;

Lexus RX — 55 ед.;

Škoda Octavia — 46 ед.;

Škoda Kamiq — 45 ед;

Напомним, в январе 2024 года больше всего покупали новые авто в Киеве и в Днепропетровской области. Так, за месяц киевляне приобрели — 1346 новых авто, жители Днепропетровщины купили 366 ед., в Киевской области было зарегистрировано 357 ед., в Харьковской области — 240 ед., в Одесской обл. — 234 ед.

Кроме того, по итогам 2023 года в Украине купили почти 61 тыс. новых легковых автомобилей на сумму более 105,5 миллиарда гривен.

Напомним, что страхование каско защитит ваш автомобиль от возможных убытков на дорогах. Каско покрывает риски ДТП, похищение, стихийные бедствия и т. д. Можно оформить каско на б/у авто до 10 лет или сделать каско на новое авто. А каско на Finance.ua — это когда не нужно искать, выбирать и читать договоры каждой страховой. Нужно только оставить 1 заявку и получить 5 предложений в удобной сравнительной таблице:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.