Продажа авто в «Дія»: ТОП-20 моделей, проданных с помощью новой услуги — Finance.ua
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Продажа авто в «Дія»: ТОП-20 моделей, проданных с помощью новой услуги

Личные финансы
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Продажа авто в «Дія»: ТОП-20 моделей, проданных с помощью новой услуги
Продажа авто в «Дія»: ТОП-20 моделей, проданных с помощью новой услуги
В конце 2023 года украинским автомобилистам стала доступна новая услуга — дистанционное переоформление автомобилей в приложении «Дія». Аналитики портала auto.ria рассказали, сколько и какие автомобили оформляли украинцы дистанционно в январе.
Всего в течение первого месяца 2024 года обойтись без посещения сервисных центров МВД, однако оформить продажу официально, с помощью «Дія», решили 10,7 тыс. продавцов и, соответственно, столько же покупателей. Заключено 10,4 тыс. сделок купли-продажи легковых автомобилей, 302 для мотоциклов и еще 10 для мопедов.
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Доля тех, кто воспользовался дистанционным переоформлением, составила 12%, то есть заметно больше, чем было в декабре, когда только 5% автовладельцев решили довериться электронной системе.
Новые номерные знаки (соответственно и новые свидетельства о регистрации) при этом выбрали 17%, и теперь они получат на отделение «Укрпочты» таблички с индексом «DI», который используется специально для тех ТС, которые оформлены через «Дія».

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И относительно самих автомобилей: список в целом похож на тот, который аналитики обычно видят в обзорах вторичного рынка. Вот ТОП-20 автомобилей, сделки купли-продажи по которым были заключены с помощью приложения «Дія» в январе 2024 года:
  1. Volkswagen Passat — 402 шт.
  2. Daewoo Lanos — 335 шт.
  3. Volkswagen Golf — 328 шт.
  4. Skoda Octavia — 305 шт.
  5. Ford Focus — 255 шт.
  6. Renault Megane — 249 шт.
  7. BMW 3 Series — 213 шт.
  8. BMW 5 Series — 164 шт.
  9. Opel Astra — 163 шт.
  10. Audi A6 — 159 шт.
  11. Chevrolet Aveo — 141 шт.
  12. Volkswagen Jetta — 139 шт.
  13. Audi A4 — 139 шт.
  14. Skoda Fabia — 127 шт.
  15. Mitsubishi Lancer — 104 шт.
  16. Mercedes-Benz E-Class — 103 шт.
  17. Mazda 6 — 98 шт.
  18. Hyundai Sonata — 93 шт.
  19. Mazda 3 — 92 шт.
  20. Toyota camry — 91 шт.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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