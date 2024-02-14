Продажа авто в «Дія»: ТОП-20 моделей, проданных с помощью новой услуги — Finance.ua

Продажа авто в «Дія»: ТОП-20 моделей, проданных с помощью новой услуги Сегодня 21:04 — Личные финансы

Продажа авто в «Дія»: ТОП-20 моделей, проданных с помощью новой услуги

В конце 2023 года украинским автомобилистам стала доступна новая услуга — дистанционное переоформление автомобилей в приложении «Дія». Аналитики портала auto.ria рассказали, сколько и какие автомобили оформляли украинцы дистанционно в январе.

Всего в течение первого месяца 2024 года обойтись без посещения сервисных центров МВД, однако оформить продажу официально, с помощью «Дія», решили 10,7 тыс. продавцов и, соответственно, столько же покупателей. Заключено 10,4 тыс. сделок купли-продажи легковых автомобилей, 302 для мотоциклов и еще 10 для мопедов.

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Доля тех, кто воспользовался дистанционным переоформлением, составила 12%, то есть заметно больше, чем было в декабре, когда только 5% автовладельцев решили довериться электронной системе.

Новые номерные знаки (соответственно и новые свидетельства о регистрации) при этом выбрали 17%, и теперь они получат на отделение «Укрпочты» таблички с индексом «DI», который используется специально для тех ТС, которые оформлены через «Дія».

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И относительно самих автомобилей: список в целом похож на тот, который аналитики обычно видят в обзорах вторичного рынка. Вот ТОП-20 автомобилей, сделки купли-продажи по которым были заключены с помощью приложения «Дія» в январе 2024 года:

Volkswagen Passat — 402 шт. Daewoo Lanos — 335 шт. Volkswagen Golf — 328 шт. Skoda Octavia — 305 шт. Ford Focus — 255 шт. Renault Megane — 249 шт. BMW 3 Series — 213 шт. BMW 5 Series — 164 шт. Opel Astra — 163 шт. Audi A6 — 159 шт. Chevrolet Aveo — 141 шт. Volkswagen Jetta — 139 шт. Audi A4 — 139 шт. Skoda Fabia — 127 шт. Mitsubishi Lancer — 104 шт. Mercedes-Benz E-Class — 103 шт. Mazda 6 — 98 шт. Hyundai Sonata — 93 шт. Mazda 3 — 92 шт. Toyota camry — 91 шт.

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