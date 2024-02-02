Какие документы нужны для переоформления авто — Finance.ua

Какие документы нужны для переоформления авто
Даже после ряда существенных упрощений механизма перерегистрации автомобилей, все же стоит помнить о нескольких простых вещах, в частности — документах, которые следует иметь при себе обеим сторонам сделки, чтобы не пришлось откладывать продажу на другой день из-за какой-то «бумажки» или пластиковой карты.
Какие именно документы следует взять на перерегистрацию — рассказали эксперты портала auto.ria.
Что должен иметь при себе продавец автомобиля
- Паспорт гражданина (или документ, который его заменяет).
- Справку о местожительстве (если МЖ не внесено в паспорт или ID-карту), или другой предусмотренный документ, удостоверяющий МЖ (временное удостоверение гражданина, вид на временное жительство, удостоверение беженца
и т. п.).
- Справка о присвоении номера налогоплательщиков («идентификационного кода»).
- Свидетельство о регистрации автомобиля.
Дополнительно, если это не первая продажа, нужно иметь документ об определении оценочной стоимости автомобиля и квитанцию об уплате налога за продажу.
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Опционально, по желанию сторон — заключение об экспертном исследовании автомобиля.
Если вместо владельца машину продает доверенное им лицо, то требуется документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность
и т. п.).
Если автомобиль ранее был залоговым имуществом, потребуется разрешение от банка или лизингового учреждения для продажи автомобиля.
Документы, приведенные в приложении Дія, можно предоставлять в электронном виде.
Покупатель должен предоставить следующие документы
- Паспорт гражданина (или документ, который его заменяет).
- Справку о местожительства (если МЖ не внесено в паспорт или ID-карту), или другой предусмотренный документ, удостоверяющий МЖ (временное удостоверение гражданина, вид на временное жительство, удостоверение беженца
и т. п.).
- Справка о присвоении номера налогоплательщиков («идентификационного кода»).
- Квитанции об оплате услуг по регистрации.
Вместе стороны подписывают договор купли-продажи, формируемый уже на месте, в сервисном центре МВД, бесплатно.
После завершения регистрационных действий покупатель получает новое свидетельство о регистрации, а также (если не было принято решение оставить старые номерные знаки) — новые номера на автомобиль. И с этого момента становится его полноправным владельцем и может (разумеется, при наличии водительского удостоверения соответствующей категории) выезжать на нем на дороги общего пользования.
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